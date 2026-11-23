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La Policía ha detenido este lunes al hermano del expresidente de Paraguay Santiago Peña dentro de la investigación tras la intervención de la entidad financiera Ueno Bank.

Por orden de la Fiscalía, los agentes interceptaron a media tarde a Francisco Peña Palacios cuando salía de su vivienda ubicada en el barrio Los Laureles de Asunción.

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Tras casi dos horas en su domicilio, el hermano del expresidente se entregó a los agentes y fue detenido en torno a las 18.10 hora local (22.10 en España peninsular y Baleares), informa el diario paraguayo ABC.

Francisco Peña Palacios está investigado concretamente por una presunta operación inmobiliaria simulada por cerca de tres millones de dólares a través de la firma PEAR S.R.L., en complicidad de Ueno Bank y Grupo Vázquez.

"De acuerdo con la hipótesis fiscal, la firma PEAR S.R.L. habría sido utilizada para concretar la adquisición del inmueble. La representación fiscal sostiene que uno de los investigados habría ejercido el control efectivo de la sociedad antes de formalizar su incorporación como socio y representante legal", añade la Fiscalía en un comunicado.

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