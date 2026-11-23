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Dorstep AI pone a vender 24/7 a distribuidores de BMW, Toyota y BYD con agentes de IA

PR Newswire

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CIUDAD DE MÉXICO, 23 de noviembre de 2026

Sus agentes de inteligencia artificial de voz y mensajería ya venden y atienden en Estados Unidos, México, Centroamérica y Sudamérica, conectados a los sistemas de cada distribuidor.

CIUDAD DE MÉXICO, 23 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- Dorstep AI, compañía especializada en agentes de inteligencia artificial (IA) para empresas, opera soluciones de ventas y atención al cliente 24/7 en cuatro regiones de América. En el sector automotriz atiende a distribuidores de BMW, Toyota, Hyundai, Kia, BYD, GWM, Changan, Mitsubishi, Leapmotor y marcas del grupo Stellantis.

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En una misma conversación, sus agentes comparten información de vehículos, generan cotizaciones, orientan sobre financiamiento, agendan pruebas de manejo y citas de servicio, dan seguimiento a los prospectos y registran cada interacción en los sistemas del distribuidor, también de noche y en fines de semana.

Agentes diseñados para cada negocio

Dorstep AI configura cada agente con la información y los procesos del cliente, y lo conecta con su CRM, su sistema de gestión de distribuidores (DMS) y sus herramientas de agendamiento. El servicio incluye diseño, integración, operación, mantenimiento y mejora continua.

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Atienden por WhatsApp (mensajes y llamadas), teléfono, Instagram, Facebook Messenger, Telegram y chat web.

«Nuestros agentes no chatean, ejecutan: cotizan, agendan, dan seguimiento y cierran, integrados a los sistemas que la empresa ya usa», afirmó Juan Francisco Tellería, cofundador de Dorstep AI.

Agentes diseñados para cada negocio

De acuerdo con Dorstep AI, sus clientes reportan incrementos de hasta 50 % en conversiones, mejoras de 40 % en productividad comercial y tasas de resolución con IA superiores al 90 %. Los resultados varían según cada implementación.

Dorstep AI es Tech Partner de Meta para WhatsApp Business Platform y participa en Microsoft AI Cloud Partner Program, AWS Activate y NVIDIA Inception. Además del sector automotriz, trabaja con empresas de servicios financieros y cobranza, salud, educación, bienes raíces y logística.

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Acerca de Dorstep AI

Dorstep AI, con sede en Ciudad de México, diseña, integra y opera agentes de inteligencia artificial de voz y mensajería a la medida de cada empresa para automatizar ventas y atención al cliente. Más información en dorstep.ai.

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FUENTE Dorstep