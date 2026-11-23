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La Justicia de China ha condenado este lunes a muerte a un hombre acusado de espiar para un país extranjero al que habría entregado más de un centenar de informes de Inteligencia a cambio de amplias sumas de dinero tras ser reclutado cuando trabajaba fuera del territorio chino.

El hombre en cuestión, un funcionario identificado como Ma, habría recibido más de un millón de yuanes (137.000 euros) en concepto de pagos por espionaje tras conocer a Kailin, un agente de la Inteligencia de un tercer país que no ha salido a la luz. Ambos estaban destinados en el mismo lugar cuando se produjo este primer contacto.

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Kailin organizó inicialmente reuniones frecuentes con Ma con el pretexto de mejorar la comunicación y aprender chino, prometiéndole que le pagaría. A medida que su relación se fue consolidando, Kailin fue orientando poco a poco sus conversaciones hacia temas políticamente delicados y asuntos internacionales, y recabó información sobre el personal y la labor de las instituciones chinas.

Posteriormente, Ma habría revelado a Kailin gran cantidad de información sensible y un directorio telefónico interno. Más tarde, Kailin le presentó a otro agente de Inteligencia, Tang Zheng, que pidió directamente a Ma que se uniera a la agencia de Inteligencia y lo amenazó con denunciarlo ante las autoridades chinas si se negaba.

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Ma acabó así aceptando las misiones de espionaje y firmó un documento de cooperación que contenía cláusulas sobre "confidencialidad" y "lealtad" a cambio de lo cual recibía un pago mensual fijo. Tang también le proporcionó un ordenador portátil específico para enviar y recibir información de Inteligencia.

Una vez regresó a China siguió recopilando información para la agencia de Inteligencia extranjera. Durante el día, aprovechaba su acceso en el trabajo para recabar información de documentos clasificados y por la noche enviaba la información que había recopilado a través de una página web de espionaje.

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Por otra parte, un tribunal chino ha condenado también este lunes a pena de muerte a un alto cargo identificado como Gao Xingfu a la pena capital por aceptar sobornos por un total de más de 193 millones de yuanes (unos 26,4 millones de euros), si bien de momento la condena se encuentra suspendida.

A Gao, exvicepresidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Provincial de Zhejiang y exvicegobernador de la región, se le han privado de sus derechos políticos de por vida, se le confiscarán sus bienes personales y se recuperarán las ganancias ilegales obtenidas mediante el soborno, que se entregarán al erario público, según la sentencia del Tribunal Popular Intermedio de la ciudad de Yichun, en la provincia de Jiangxi, al este de China.

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La sentencia establece que Gao se valió de sus cargos oficiales entre 2004 y 2025 para ayudar a determinadas entidades y personas en asuntos como la adjudicación de proyectos, la cotización de empresas en bolsa y las operaciones comerciales. A cambio, aceptó dinero y bienes por un valor total de más de 193 millones de yuanes, según informaciones de la agencia de noticias Xinhua.

La cuantía de los sobornos de Gao fue especialmente elevada, y sus actos causaron "pérdidas particularmente significativas a los intereses del Estado y del pueblo, lo que, en principio, justifica la pena de muerte", tal y como recalca la corte.

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