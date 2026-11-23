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La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha acusado este lunes al 'número uno' de Frente Amplio por Madrid, Emilio Delgado, de haber "apartado" a la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, para sustituirla en el 'debate a ocho' que tiene lugar en RTVE, mientras que, desde Vox, Pepa Rodríguez de Millán ha recordado el caso de la exportavoz socialista, Montse Mínguez, que dejó su cargo tras descubrirse que su pareja es un gran tenedor de vivienda.

Muñoz ha aprovechado el primer bloque de este espacio, dedicado a la vivienda y el Estado de Bienestar, para hablar de "igualdad" y destacar que los cuatro representantes "de la izquierda" en el debate eran "hombres", en referencia a Patxi López (PSOE), Gabriel Rufián (ERC), Oskar Matute (Bildu) y Delgado (FA).

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Y ha cargado especialmente contra el candidato de Frente Amplio: "Uno incluso no es el portavoz del grupo parlamentario, ha cambiado a la mujer que era portavoz parlamentaria para venir él", le ha soltado.

"COSAS TERRIBLES"

A continuación, ha hablado de las "cosas terribles" que, a su juicio, han pasado las mujeres esta legislatura, como la Ley de Libertad Sexual, conocida como 'ley del sí es sí' --que "sacó violadores a la calle"-- y los problemas con las pulseras antimaltrato, que "no funcionaban" y sobre las que la Fiscalía está investigando si hubo "malversación".

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"El próximo 29 de noviembre las mujeres tenemos que votar en defensa propia de este gobierno y de sus cómplices", ha enfatizado Muñoz, justo antes de que Delgado la interrumpiera para recriminarle que en las comunidades en las que gobierna el PP se envíe a las mujeres a abortar a otros territorios. "¿Por qué has quitado a tu portavoz? ¿Por qué vienes tú? ¿Por qué la has sustituido?", le insistía la portavoz 'popular'.

Esta crítica ha desatado un cruce de reproches con el propio Delgado, quien le ha echado en cara que las comunidades autónomas gobernadas por el PP deriven a mujeres fuera de sus territorios para abortar.

HABLA DE IGUALDAD QUIEN LLEVÓ A VOX A LOS GOBIERNOS

Y también la portavoz parlamentaria de Vox, Pepa Rodríguez de Millán ha comentado que la exportavoz de la Ejecutiva del PSOE Montse Mínguez podría haber acudido "perfectamente" al debate. "Pero no está porque tuvo que dimitir porque se comprobó que los buitres son ustedes", ha lanzado a Patxi López.

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El socialista ha querido replicar al PP ironizando con que haya ido al debate a hablar de igualdad "la formación que ha llevado a Vox a los gobiernos, que negando la violencia machista está recortando y cargándose todas las políticas, todos los recursos, todos los medios para combatirla".