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Lima, 23 nov (EFE).- La Orquesta Sinfónica Nacional de Perú dará un concierto especial en homenaje al compositor español Manuel de Falla (Cádiz, 1876) por el 150 aniversario de su nacimiento, el próximo jueves en el Teatro Manuel Ascencio Segura, de Lima, el más antiguo del país, con actividad desde el siglo XVII.

La velada, organizada por la Embajada de España en Perú y la Dirección de Elencos Nacionales del Ministerio de Cultura de Perú, rendirá culto a uno de los compositores más conocidos del siglo XX, detallaron en un comunicado sus organizadores.

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El estilo de Manuel de Falla estuvo marcado por "trascender el folclore y las tradiciones populares de España" y fusionar "el nacionalismo musical español con las vanguardias europeas".

Algunas de las obras más relevantes de Falla son 'El amor brujo', 'El sombrero de tres picos' y 'Noches en los jardines de España', con la que dotó a la música española de un lenguaje propio, riguroso y de proyección internacional, hasta consolidarse como un referente de la historia musical contemporánea.

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El encargado de dirigir el concierto será el español Bernat Quetglas (Mallorca, 1993), actual director de la Orquesta de Cambra de Mallorca y de la Orquesta Sinfónica de Alcoy, ambas ciudades de España.

El programa del concierto incluirá piezas de De Falla y de compositores españoles como Joaquín Turina o Pau Casals y el peruano Theodoro Valcárcel.

La Orquesta Sinfónica Nacional de Perú, la de mayor trayectoria musical de Perú, fundada en 1938, si bien tiene sus orígenes en las sociedades filarmónicas del Virreinato y la República, y en el repertorio de su concierto inaugural hubo precisamente una pieza de Manuel de Falla. EFE

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