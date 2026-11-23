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Bogotá, 23 nov (EFE).- Colombia expulsó a 83 ciudadanos extranjeros que acumulaban 3.932 delitos cometidos en los municipios de Pasto e Ipiales, en el departamento de Nariño (suroeste), informaron este lunes las autoridades.

"En Pasto e Ipiales expulsamos a 83 ciudadanos extranjeros, quienes acumulaban 3.932 medidas correctivas por comportamientos contrarios a la convivencia, contemplados en la Ley 1801", apuntó el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, en su cuenta de X.

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De total de detenidos, 80 tienen nacionalidad venezolana y fueron trasladados hasta el puente internacional Atanasio Girardot, en la ciudad de Cúcuta (noreste), fronteriza con Venezuela, para entregarlos ante las autoridades de ese país.

Los otros tres capturados son de nacionalidad ecuatoriana y acumulaban en total 153 anotaciones en el Sistema Nacional de Medidas Correctivas; uno de ellos fue capturado previamente en dos ocasiones acusado de tráfico de estupefacientes, detalló De la Espriella.

Las autoridades los trasladaron hasta el puente internacional de Rumichaca, el principal paso fronterizo entre Colombia y Ecuador.

"Mis instrucciones son contundentes: todo el peso de la ley contra quienes atenten contra la seguridad, la tranquilidad y la soberanía de nuestra Patria", afirmó el mandatario.

El operativo fue coordinado entre Migración Colombia, la Policía Nacional, la Fuerza Aérea y las autoridades locales, que detallaron que los detenidos estaban acusados de tráfico, hurto y lesiones personales, entre otros delitos.

Esta expulsión se suma a otras anteriores que lleva adelante el Gobierno colombiano.

La última ocurrió hace diez días, en el noreste del país, donde se deportó a 71 ciudadanos venezolanos.

Según la Alcaldía de Bucaramanga, en el departamento de Santander, donde fueron detenidos, los implicados acumulaban en conjunto más de 1.520 acusaciones por diversos delitos y alteraciones al orden público. EFE