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Barranquilla (Colombia), 21 nov (EFE).- Un gol del argentino Santiago Ascacibar en el minuto 16 y otro del uruguayo Miguel Merentiel a los 48 minutos bordaron para Boca Juniors su tercer título en la historia de la Copa Sudamericana con un macizo triunfo por 0-2 sobre Atlético Mineiro este sábado en la ciudad colombia de Barranquilla.

Atlético Mineiro fracasó un año y un mes después de su misión de levantar por primera vez el título, toda vez que el 22 de noviembre de 2025 otro rival argentino, Lanús, conquistó el título en una tanda de penaltis.

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Ya Boca Juniors cortó hoy una sequía de 18 años sin ganar títulos internacionales, pues la última vez fue la Recopa Sudamericana de 2008, y además amplió a tres las conquistas en la Copa Sudamericana, pues fue absoluto en 2004 y 2005.