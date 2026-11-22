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El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha confirmado este sábado un nuevo bombardeo contra el narcoterrorismo en Meta, en el centro del país, dejando un balance preliminar de cinco muertos, en el que sería la onceava operación militar de este tipo en poco más de tres meses desde que asumió el cargo, marcando distancias con la estrategia de paz total del anterior gobierno.

El Ejército, en cooperación con la Policía, han ejecutado la llamada 'Operación NINFA' en la madrugada del 21 de noviembre, en la zona rural de Mapiripán, en el departamento de Meta, contra la estructura narcoterrorista 44 Antonio Ricuarte, perteneciente a las disidencias de las FARC de alias Iván Mordisco, según ha informado De la Esprilla en sus redes sociales.

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El presidente colombiano ha vuelto a advertir a los guerrilleros con las consecuencias ante sus ataques, "cada ataque de los narcoterroristas contra nuestra Fuerza Pública o la población civil tendrá una respuesta cada vez más contundente", asegurando que no permitirá que estas "organizaciones criminales sigan sembrando el terror en Colombia".

En el operativo han sido incautadas seis armas en total, doce proveedores y munición de diferentes calibres, dos chalecos multibolsillos y un equipo de montaña, un teléfono de satélite y dos móviles y dos embarcaciones.

Los ataques aéreos han estado cayendo desde casi el primer día desde que De la Espriella se instaló en Casa Nariño, su residencia oficial. La disidencia del Estado Mayor Central (EMC) de las FARC que comanda 'Iván Mordisco', la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el narcoterrorista Clan del Golfo, son algunos de los objetivos a erradicar por el presidente colombiano.

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Hasta el momento, son al menos 73 las personas que han muerto bajo los ataques aéreos del Ejército colombiano, entre ellos algunos menores de edad, quienes habían sido reclutados por estas organizaciones armadas.