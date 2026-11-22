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Redacción Deportes, 21 nov (EFE).- El Club Atlético Boca Juniors, fundado hace 121 años, el 3 de abril de 1905, conquistó este sábado, por tercera vez en su historia la Copa Sudamericana de fútbol tras derrotar por 0-2 al Atlético Mineiro en una final jugada en la ciudad colombiana de Barranquilla.

La entidad xeneize llegó al partido decisivo de la edición 25 de la Sudamericana procedente de la Copa Libertadores y como consecuencia de una repesca en la que convergieron clubes de uno y otro torneo al concluir en cada uno la fase de grupos.

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En esa instancia de la Copa Libertadores, la formación azul y oro, por entonces dirigida por Claudio Úbeda, terminó en el tercer puesto de su zona con 7 puntos producto de 2 triunfos, 3 derrotas y un empate, desempeño que lo transfirió a la repesca por 8 cupos en los octavos de final de la Sudamericana.

Boca Juniors, ganador de la Copa Sudamericana en 2004 y 2005, obtuvo su ingreso en la presente edición del torneo al superar en la liguilla al O'Higgins chileno.

En suma, dejó un balance de 5 victorias, 1 empate y 2 derrotas en 8 partidos jugados entre repesca, octavos de final, cuartos de final y semifinales.

Con su sólido triunfo en la final, los pupilos del entrenador Rodolfo 'el Vasco' Arruabarrena amasaron una campaña de 6 triunfos y 19 puntos de 27 posibles para un aprovechamiento del 70,3 por ciento, así como 15 goles a favor y solo 5 en contra.

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Esa fue la campaña del flamante campeón:

= Repesca

23.07 BOCA JUNIORS 1-0 O'Higgins (CHI)

30.07 O'Higgins (CHI) 1-0 BOCA JUNIORS

Penaltis 3-4

.

= Octavos de final

11.08 BOCA JUNIORS 3-1 Recoleta (ARG)

18.08 Recoleta (ARG) 0-4 BOCA JUNIORS

.

= Cuartos de final

08.08 BOCA JUNIORS 1-0 Sao Paulo (BRA)

15.09 Sao Paulo (BRA) 1-1 BOCA JUNIORS

.

= Semifinales

13.10 BOCA JUNIORS 0-1 Vasco da Gama (BRA)

20.10 Vasco da Gama (BRA) 1-3 BOCA JUNIORS

.

= Final

21.11 Atlético Mineiro (BRA) 0-2 BOCA JUNIORS.