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Berlín, 22 nov (EFE).- Un ataque ruso derribó parcialmente la noche del sábado al domingo un edificio de viviendas en la localidad ucraniana de Dimer, en la región de Kiev, informó el Servicio de Estatal Emergencias de Ucrania (DSNS), que teme que haya siete personas bajo los escombros.

"Podría haber siete personas bajo los escombros", indicó en su cuenta de Telegram el DSNS, que precisó que "los equipos de rescate han evacuado a nueve personas".

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"El edificio ha quedado destruido desde la primera hasta la quinta planta", según la descripción de los servicios de emergencia, cuyos operativos trabajan en el lugar objeto del ataque.

"En estos momentos continúan las labores de rescate, el desescombro de las estructuras derrumbadas y la búsqueda de personas", según el DSNS.

Este ataque se produjo en una noche en la que Rusia volvió a atacar con abundantes drones el territorio ucraniano.

Según informó la Fuerza Aérea de Ucrania, las defensas antiaéreas "destruyeron o neutralizaron 161 drones enemigos del tipo Shahed", aunque se registraron impactos de los sistemas rusos en 18 puntos del país invadido por Rusia.

También se produjo en seis localizaciones la caída de restos de drones destruidos. EFE

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