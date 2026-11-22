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Los hogares y las instituciones privadas sin fines de lucro al servicio de los hogares (Isflsh) han elevado su tenencia en letras por séptimo mes consecutivo, hasta alcanzar en septiembre los 23.034 millones de euros, de acuerdo con los datos actualizados esta semana por el Banco de España.

En un contexto marcado por las subidas de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo (BCE) para aplacar la subida de precios, el Tesoro ha ido elevando la rentabilidad ofrecida a los inversores, especialmente por las letras, un tipo de deuda especialmente atractiva para los hogares.

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Pese a elevar la compra de este tipo de deuda por séptimo mes consecutivo, los hogares no han conseguido recuperar el liderazgo en la tenencia de letras, un puesto que perdieron en febrero de 2025, desbancados por los inversores extranjeros.

En septiembre los inversores extranjeros aglutinan una tenencia de 34.363 millones de euros, situándose a la cabeza en la compra de este tipo de deuda. Le siguen los hogares, con 23.034 millones; las instituciones financieras monetarias (11.156 millones), los fondos del mercado monetario y otros intermediarios financieros (9.427 millones), las sociedades no financieras (4.164 millones) y las administraciones públicas (4.055 millones).

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ÚLTIMAS SUBASTAS DEL AÑO, PENDIENTES DE LA SUBIDA DE TIPOS DEL BCE

La próxima subasta de letras del Tesoro se celebrará el próximo 1 de diciembre. Ese día se subastarán letras a seis y doce meses, unas referencias por las que actualmente se ofrece una rentabilidad del 2,845% y del 3,068%, respectivamente.

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El 9 de diciembre también está prevista otra subasta de letras, en este caso a tres y nueve meses, que parten de unas rentabilidades del 2,665% y del 2,946%, respectivamente.

Estas subastas de final de año estarán marcadas por la próxima reunión del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo del 17 de diciembre, de la que se espera una subida de los tipos de interés tras la pausa del mes de octubre.

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NECESIDADES DE FINANCIACIÓN DE 55.000 MILLONES DE EUROS PARA 2026

El Tesoro Público prevé unas necesidades de financiación nuevas de 55.000 millones para 2026, la misma cifra que en 2025. La estrategia de financiación del Tesoro Público estará condicionada este año por el buen momento de la economía española y la responsabilidad presupuestaria, según el Ministerio de Economía.

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De los 55.000 millones de euros previstos en emisiones netas del Tesoro para este año, 50.000 millones de euros serán para deuda a medio y largo plazo, esto es, bonos y obligaciones, deuda en divisas, préstamos y deudas asumidas, mientras que 5.000 millones serán para emitir letras del Tesoro, las mismas cifras que en 2025.

En términos brutos, las emisiones totales alcanzarán este año los 285.693 millones de euros, un 4,2% más respecto al cierre previsto para 2025 (274.242 millones de euros), debido a las mayores amortizaciones que se producirán en 2026.

De esta cantidad bruta programada para este año, 176.935 millones de euros corresponden a emisiones brutas de deuda a medio y largo plazo, un 3,1% más que lo previsto para 2025 (171.514 millones de euros), mientras que se prevén 108.758 millones de euros para letras del Tesoro, casi un 5,9% más respecto al cierre estimado para el año pasado (102.728 millones de euros).

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