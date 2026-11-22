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Antalya (Turquía), 22 nov (EFE).- El responsable climático de la Unión Europea (UE), Wopke Hoekstra, afirmó este domingo a los medios en Antalya que dan por concluida por hoy la Cumbre del Clima (COP31) tras rechazar el texto de la decisión final por no incluir ninguna mención directa a la transición para el abandono de los combustibles fósiles.

"Bueno, hemos concluido y no solo nosotros, una vez más, muchos otros del mundo desarrollado y en desarrollo le habían manifestado antes a la Presidencia que este texto no alcanza ni de cerca el listón mínimo. Aun así, ha decidido presentarlo", afirmó.

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Y añadió que no solo ellos lo han rechazado, por lo que "ese texto no es aceptado por la Conferencia de las Partes", lo que "deja sobre la mesa el hecho" de que continuarán trabajando, "pero eso será más allá de hoy", dijo.EFE

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