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Antalya (Turquía), 22 nov (EFE).- Tras los vetos anunciados por parte de la UE y Panamá en la plenaria de clausura de la Cumbre Climática de la COP31 de Antalya, Arabia Saudí cuestionó al grupo de expertos medioambientales del IPCC, mientras que Rusia criticó directamente a la UE y Panamá.

El IPCC es el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de la ONU, un órgano científico creado en 1988, cuya función es evaluar el conocimiento disponible sobre el cambio climático, sus causas, sus impactos y las posibles respuestas, para servir de base a los responsables políticos.

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El IPCC "califica las tecnologías de captura, utilización y almacenamiento de carbono como lavado de imagen verde ('greenwashing'). ¿Está el IPCC haciendo greenwashing? Necesitamos una respuesta a esta pregunta", se cuestionó de manera irónica el representante de la monarquía del golfo, uno de los principales productores de crudo del mundo y representante del Grupo Árabe, que incluye a una veintena de países.

El delegado saudí criticó así al IPCC por descartar la captura de carbono como una tecnología importante para evitar el sobrecalentamiento del planeta de más de 1,5 grados centígrados, un asunto que quedó tamizado en el texto final de la COP31 difundido por la presidencia turco-australiana al ser una línea roja de la UE.

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"Creemos que el cambio climático requiere tener todas las soluciones sobre la mesa y que los países elijan entre estas soluciones en función de sus circunstancias nacionales", indicó.

Por la parte de Rusia, su representante fue muy duro contra la posición de Panamá y recordó que una salida de las fósiles de manera como el país centroamericano desea acabaría por perjudicar a "los países más vulnerables" por el aumento de los precios de la energía.

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Asimismo, reprobó a la UE, pues alegó que, cuando habla de ayuda para los países en desarrollo para afrontar el cambio climático, el bloque europeo hace, de alguna manera, negocio con los países en vías de desarrollo, pues "dos tercios de esas ayudas son préstamos con intereses del mercado". EFE