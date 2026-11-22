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Nueva Delhi, 22 nov (EFE).- El primer ministro de Nepal, Balendra Shah, llegó este domingo a Nueva Delhi en una visita de Estado de dos días, su primera al país desde que asumió el cargo en marzo, en plena búsqueda de ayuda financiera para reconstruir la nación tras la devastadora riada glaciar de agosto.

"Cálida bienvenida al primer ministro de Nepal, Balendra Shah, a su llegada a Nueva Delhi en visita de Estado. Fue recibido por Jitin Prasada, ministro de Estado de Comercio e Industria. La visita ofrece una oportunidad para fortalecer la duradera y multifacética asociación entre la India y Nepal", publicó en la red social X el portavoz del Ministerio de Exteriores indio, Randhir Jaiswal.

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Shah encabeza una delegación oficial de 34 miembros, entre ellos los ministros nepalíes de Finanzas, Swarnim Wagle, y de Exteriores, Shisir Khanal, y tiene previsto reunirse esta misma tarde en la capital india con el canciller indio, S. Jaishankar.

Según la agenda difundida por Exteriores, el mandatario mantendrá mañana lunes conversaciones bilaterales con su homólogo indio, Narendra Modi, con intercambio de acuerdos, además de reunirse con la presidenta, Droupadi Murmu, antes de emprender su regreso.

El viaje se produce mientras Nepal intenta recuperarse del llamado "tsunami del Himalaya", ocurrido el 26 de agosto tras el desprendimiento de una masa glaciar y rocosa en la montaña Langtang Lirung que también afectó al Tíbet, dejando miles de cuerpos y restos humanos recuperados, más de 5.700 desaparecidos y severos daños en infraestructuras, cultivos y centrales eléctricas.

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Tras el desastre, que ya llevó a Shah a la 81ª Asamblea General de la ONU en Nueva York para exigir justicia climática, la India envió ayuda y autorizó en septiembre exportar hasta 600 megavatios de electricidad diarios hasta final de año para paliar el déficit provocado por la destrucción de trece proyectos hidroeléctricos en la cuenca del río Trishuli. EFE

(foto)(video)