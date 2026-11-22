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El ministro de Educación de Corea del Sur, Choi Kyo Jin, ha presentado su dimisión, aceptada este domingo por el presidente del país, Lee Jae Myung, tras la polémica generada por los polémicos cambios de última hora en las normas del examen nacional de acceso a la universidad para combatir posibles trampas mediante inteligencia artificial (IA).

Choi ha asumido su responsabilidad por las dificultades ocasionadas a estudiantes y profesores ante las modificaciones introducidas en vísperas del Examen de Aptitud Académica Universitaria (CSAT), más conocido como Suneung, celebrado el pasado jueves.

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"Como ministro responsable, creo que no puedo eludir las críticas por nuestra falta de preparación", ha reconocido en un comunicado compartido en redes sociales. "Ahora que el examen ha concluido, siento una profunda responsabilidad y presento mi dimisión", ha añadido.

El presidente ha aceptado la renuncia aproximadamente una hora después de su anuncio, según ha informado la portavoz presidencial, Kang Yu Jung, que ha precisado que la elección de su sustituto se hará conforme a los procedimientos establecidos, de acuerdo con las declaraciones recogidas por la agencia de noticias Yonhap.

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Entre las medidas implantadas a última hora figuraban la obligación de utilizar únicamente lápices durante la prueba y cubrir con pegatinas los botones de la ropa para impedir el uso de cámaras ocultas.

Asimismo, se enviaron varias alertas de emergencia a teléfonos móviles de todo el país para localizar a los aspirantes que no hubieran entregado sus dispositivos. Educación confirmó el viernes la detección de 111 posibles infracciones relacionadas con aparatos electrónicos.

Las restricciones provocaron el desconcierto y malestar de docentes y alumnos, que denunciaron el aumento de la incertidumbre y la presión ante una prueba que resulta determinante para el futuro profesional de los estudiantes en Corea del Sur. En este contexto, Choi, de 72 años, también ha recibido críticas por admitir en el Parlamento que no se creía capaz de detectar trampas con IA "debido a mi edad", al ser preguntado por este asunto.

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Esta controversia tiene lugar en un momento de creciente preocupación por el fraude tecnológico, después de que el aspirante con la nota más alta en el examen de contabilidad fiscal de este año reconociera haber utilizado una cámara en miniatura, un teléfono inteligente e inteligencia artificial generativa para hacer trampas, según informó Yonhap.