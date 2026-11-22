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Madrid, 22 nov (EFE).- Carlos Espí ha marcado cuatro goles en doce apariciones como suplente y José Mourinho espera darle algún día un partido entero. Esa oportunidad, mientras Kylian Mbappé siga al frente del ataque del Real Madrid, parece más fácil de encontrar en una noche de rotaciones que en el once de un encuentro decisivo. Después de su último éxito, el gol que derrotó al Celta en el minuto 85, el técnico portugués dejó entrever que sus oportunidades serán reducidas.

Con Mbappé intocable, Mourinho, en rueda de prensa, habló sobre la posibilidad de alinear a su estrella con Espí en un partido normal. Su explicación fue gráfica y se imaginó a sí mismo entrando en el campo para frenar un contragolpe. "Yo puedo, pero cuando perdemos el balón, yo que estoy ahí en la línea, tengo que entrar en el campo en transición y pegar una hostia a alguno que haya en transición".

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Después de la broma explicó el problema. Con dos delanteros puros, los extremos tendrían que cerrarse para defender por dentro. Repasó los nombres de Diomande, Vinícius, Arda Güler y Brahim y concluyó que, con esos jugadores de banda, su equipo difícilmente puede sostener un 4-4-2 puro.

El sábado, con el Celta todavía por delante, el Real Madrid ya empezó a hacer concesiones para atacar. Cucurella acabó cerrándose para evitar las entradas por el centro y Mourinho terminó con cuatro atacantes en el campo. En ese partido, con el rival cada vez más cerca de Radu, Espí tuvo sitio y dio con la tecla. En el minuto 85, Vinícius puso un centro, el delantero cabeceó y el portero rechazó el remate. Espí siguió la jugada y marcó el 2-1. Mourinho diría después que, con el equipo dispuesto de aquella manera, quizá no habría podido defender la ventaja si el segundo gol del Real Madrid hubiese llegado quince minutos antes.

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Al Real Madrid le interesó Espí precisamente por lo que le distingue de sus otros delanteros. Cuando surgió la necesidad de incorporar una referencia de área, Juni Calafat y José Ángel Sánchez pusieron cinco nombres sobre la mesa de Mourinho y el del valenciano era uno de ellos. El portugués atribuyó al trabajo de su compatriota Luís Castro en el Levante buena parte del mérito de que el delantero llegara a esa lista. Ahora le toca a él, explicó, ayudarle a crecer y mantenerlo preparado para un papel en el que casi siempre entra en situaciones críticas.

"Tiene una calidad en el área... juega de espaldas, de cabeza, ataca el primer y segundo palo... Tiene muchísimas calidades de jugador de área. Y la historia está llena de gente como él que es decisiva sin jugar muchos minutos", dijo Mourinho. Son cualidades que el técnico aprecia especialmente cuando el Real Madrid encierra al rival y puede recuperar el balón para volver a atacar. De salida pide más asociación y movimientos en profundidad. Ahí empieza la dificultad de Espí para ganarse un sitio junto a Mbappé.

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Espí suma 63 minutos y cuatro tantos, uno cada 15 minutos y 45 segundos. Sus goles ante Espanyol, Elche y Celta rompieron empates y valieron seis puntos adicionales en Liga. En Roma, con 3-1 en contra, marcó el gol que puso en marcha la remontada que completaron Endrick y Rüdiger. El sábado, después de escuchar al Bernabéu celebrar su cuarto gol, Espí dijo que intenta hacer lo que le pide el entrenador y aprovechar cada minuto de los pocos que disfruta sobre el césped.

Con la selección española Espí también tiene una relación de éxitos sin minutos. En octubre, los goles le abrieron la puerta de la selección absoluta. Marcó cinco a San Marino en su estreno con la sub-21 y al día siguiente Luis de la Fuente lo llamó para cubrir la baja de Ferran Torres. Se entrenó con la absoluta, quedó fuera de los 23 ante la República Checa en Oviedo y volvió a ser el descarte ante Croacia en Split. Su primera convocatoria terminó con dos partidos en la grada.

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De momento, parece que Espí es un imán para los aplausos, pero también el descarte más sencillo. Mourinho dijo que espera darle titularidades y hasta noventa minutos. Una eliminatoria de Copa del Rey o la última jornada de la fase liga de la Liga de Campeones, si para entonces el Real Madrid ya tiene asegurado un puesto entre los ocho primeros, parecen ocasiones propicias para darle descanso a Mbappé y probar a Espí desde el inicio. La próxima vez que al Real Madrid le falte de nuevo un gol y quede poco tiempo, Mourinho sabrá a quién llamar. Pero, de momento, Espí, el salvador de los pinchazos blancos, parece condenado a la suplencia.

Juan José Lahuerta