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La aerolínea de bandera israeli, El Al, ha anunciado que retomará los vuelos a Marruecos a partir del 21 de diciembre tras más de tres años de paréntesis.

"¡Volvemos a Marruecos! A partir del 21 de diciembre de 2026, operaremos vuelos directos a Marrakech", ha publicado la compañía en redes sociales.

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"La ruta operará con una frecuencia de dos vuelos semanales, los lunes y jueves, en aviones de El Al que incluyen dos clases de servicio: turista y ejecutiva", explica.

La recuperación de la ruta se basa en la "aprobación de las autoridades de seguridad israelíes" después de sus suspensión en octubre de 2023. Inicialmente estaba previsto retomar los vuelos el 16 de noviembre, pero finalmente se ha aplazado hasta diciembre.

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La aerolínea de vuelos chárter israelí Arkia anunció ya el viernes la reanudación de sus vuelos a Marrakech a partir del 4 de enero.