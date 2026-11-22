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Bagdad, 22 nov (EFE).- El Poder Judicial Supremo de Irak anunció este domingo el arresto de un funcionario y de "varios miembros" de la Policía de Energía por participar presuntamente en una nueva trama de contrabando de petróleo entre las provincias meridionales de Di Qar y Basora, en el marco de una operación anticorrupción a gran escala.

El tribunal dijo en un comunicado que ha tomado "medidas legales" contra estos acusados de participar en "operaciones de contrabando de crudo", aunque no identificó a los detenidos, si bien especificó que los policías arrestados estaban a cargo de la protección del oleoducto gubernamental del que se sustraía petróleo de forma ilegal.

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Los arrestos se produjeron tras la inspección de un juez de un incidente en el oleoducto de la región fronteriza entre Di Qar y Basora, en el marco de "los esfuerzos del Consejo Judicial Supremo para proteger los fondos públicos y combatir los delitos de contrabando de crudo y productos derivados del petróleo".

"Las investigaciones iniciales revelaron la existencia de operaciones de contrabando de crudo a través del oleoducto", indicó la nota, que denunció la existencia de "un grupo de individuos" involucrados en la trama "mediante un mecanismo organizado en el que se distribuían funciones y tareas", sin dar más detalles.

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Añadió que el petróleo extraído era trasladado a camiones cisterna que, posteriormente, lo transportaban a distintas provincias del país, un método idéntico al descubierto en la provincia meridional de Nayaf y en Jurf al Sajar, el bastión de la milicia proiraní Kataib Hizbulá a unos 60 kilómetros al suroeste de Bagdad.

Ayer, el Consejo Judicial Supremo anunció la detención de cinco funcionarios y tres agentes de la Policía de Energía fueron detenidos en Nayaf por el mismo motivo, mientras que las Fuerzas Armadas han entrado a Jurf al Sajar este fin de semana para sustituir a los combatientes de Kataib Hizbulá que controlan completamente la zona.

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Esta milicia, muy cercana a la Guardia Revolucionaria iraní y considerada como terrorista por Estados Unidos, ha estado en el foco en los últimos días tras la filtración de unos informes con pruebas sobre operaciones multimillonarias de contrabando de crudo desde 2021 en esa zona, que el grupo arrebató a Estado Islámico (EI) en 2014.

Kataib Hizbulá negó los hechos y, en un primer momento, rechazó retirarse de este bastión inaccesible para las fuerzas de seguridad regulares hasta que se alcanzó un acuerdo para un reemplazo paulatino en la zona.

Esto se enmarca, a su vez, con el proceso de desarme de las milicias del Gobierno iraquí, que se ha topado también con el rechazo de Kataib Hizbulá y de otros grupos cercanos a Irán que operan en el país dentro de las Fuerzas de Movilización Popular (FMP), un paraguas de facciones armadas mayoritariamente chiíes integrado en las Fuerzas Armadas. EFE

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