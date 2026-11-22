Barcelona, 22 nov (EFE).- El Barcelona remontó una desventaja de dos goles ante el Villarreal en diez minutos (3-2), merced a los tantos de Gerard Martín, Fermín López y Pau Navarro en propia puerta entre el 57 y el 67 del encuentro de LaLiga EA Sports disputado este domingo en el Spotify Camp Nou.
El equipo 'groguet' golpeó primero y por partida doble, con dos dianas de Tajon Buchanan en el minuto 5 y de Tani Oluwaseyi en el 7, pero de ahí en adelante el conjunto catalán monopolizó el balón y dispuso de múltiples ocasiones de peligro, entre ellas un penalti que Lamine Yamal estrelló en un palo y un remate de Cancelo al poste.
PUBLICIDAD
La insistencia azulgrana encontró premio con los goles de Gerard Martín, Fermín López y Pau Navarro en propia puerta, y el Villarreal terminó el partido con diez jugadores por la expulsión del propio Navarro en el minuto 93.