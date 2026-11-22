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Lisboa, 22 nov (EFE).- Portugal lamentó este domingo "la falta de ambición climática en la COP31" tras el fracaso en Antalya (Turquía) de lograr un consenso político en el texto base propuesto por la presidencia turco-australiano, por lo que no habrá un nuevo acuerdo global, aunque sí destacó avances en la transición justa.

En este sentido, el Ministerio de Ambiente y Energía luso indicó en un comunicado que Portugal lamenta que la COP31 "no haya logrado un resultado a la altura de la urgencia climática" y justificó la decisión de no respaldar el texto propuesto al considerar que no ofrece una respuesta lo suficientemente ambiciosa como para acelerar la reducción de las emisiones y mantener al alcance el objetivo de limitar el calentamiento global a 1,5 °C.

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La Cumbre del Clima de Antalya (COP31) no logró este domingo alcanzar un consenso político en el texto base propuesto por la presidencia turco-australiano, por lo que no habrá un nuevo acuerdo global, en lo que se interpreta como otro revés para el multilateralismo en la agenda climática global.

Tras el rechazo del borrador en la plenaria final por parte de los 27 países de la UE, el Reino Unido, Panamá y varios microestados del Pacífico, entre otros países, la COP31 no tendrá un acuerdo político sobre cómo combatir el calentamiento global debido a las discrepancias entre diferentes bloques acerca del abandono de los hidrocarburos o la financiación climática en favor de los países en desarrollo.

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Portugal, no obstante, destacó el trabajo hecho por su ministra de Ambiente y Energía, Maria da Graça Carvalho, al frente de las negociaciones de la Unión Europea sobre transición justa, que acabó con el acuerdo para continuar el programa de trabajo durante tres años más, reforzar el vínculo con el objetivo de 1,5 °C y potenciar la adaptación al cambio climático.

"Las negociaciones sobre la Transición Justa han demostrado que es posible alcanzar consensos y obtener resultados, incluso en las negociaciones más difíciles", dijo Carvalho, citada en el comunicado.EFE