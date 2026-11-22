Guardar

Antalya (Turquía), 22 nov (EFE).- La Alianza de Pequeños Estados Insulares (AOSIS, en inglés) expresó este domingo su decepción por el resultado de la Cumbre del Clima de Antalya (COP31), tras no haber logrado el consenso necesario el texto final, y exigió una mayor ambición para minimizar y revertir la superación del límite de calentamiento global de 1,5 grados.

En un comunicado difundido al cierre de la conferencia de la ONU, el bloque que representa a 39 Estados insulares y costeros de baja altitud (los más vulnerables ante la subida del nivel del mar) señaló que muchos de sus miembros no pudieron respaldar la llamada decisión final ('cover decision') propuesta por la presidencia turco-australiana porque no trazaba una ruta urgente para volver a situar al planeta por debajo de los 1,5 grados ni garantizaba medios reales de implementación.

PUBLICIDAD

"No recorrimos todo este camino ni nos quedamos todo este tiempo simplemente para respaldar otra serie de promesas que no están a la altura de la magnitud de la crisis que tenemos ante nosotros", subrayó la alianza, que advirtió de que frenar esta trayectoria "es la clave" para la supervivencia de sus países.

Para gestionar y revertir el rebasamiento de la temperatura, AOSIS detalló seis exigencias fundamentales que, a su juicio, no quedaron recogidas con suficiente claridad en el texto de Antalya: la transición para abandonar los combustibles fósiles (tal como se acordó en la COP28 de Dubái), incluyendo la aceleración del recorte de emisiones de metano, y un proceso claro para triplicar la financiación de la adaptación climática de aquí a 2035.

PUBLICIDAD

Asimismo, el grupo reclamó el reconocimiento expreso del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) -los expertos científicos de la ONU- como la mejor ciencia disponible (fijando una fecha para su séptimo informe de evaluación), la garantía de que la electrificación proceda de fuentes de energía limpia, la paridad entre el trabajo dedicado a océanos y montañas, y el reconocimiento de la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre obligaciones climáticas.

Pese al bloqueo del documento final, al que también se opuso la Unión Europea (UE) por la omisión explícita del fin de los combustibles fósiles, AOSIS destacó que existen elementos valiosos en el borrador que deben rescatarse y dar resultados antes de finales de 2027, como el compromiso de triplicar la financiación para adaptación, las medidas para mejorar el acceso a los fondos vinculados a la nueva meta financiera (NCQG, en inglés) y la agenda sobre los océanos.

PUBLICIDAD

"AOSIS movilizará todas sus fuerzas para apoyar a las presidencias actual y entrante en la consecución de este objetivo", concluyó el bloque insular. EFE