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Estrella Galicia 0,0, de la que el piloto español Marc Márquez (Ducati) es embajador, ha celebrado el octavo título de MotoGP y décimo del Campeonato del Mundo de motociclismo del catalán en el Gran Premio de Portugal, y ha destacado que su trayectoria refleja que "el verdadero éxito no consiste únicamente en llegar a lo más alto, sino en mantener intactas las ganas de volver a intentarlo".

El de Cervera y la marca cervecera, que en 2026 celebra su 120º aniversario, cumplen 15 años desde el comienzo de un camino compartido que arrancó en 2011. El que fuera el primer embajador de Estrella Galicia 0,0 en el motociclismo de velocidad certificó este domingo matemáticamente el título de campeón del mundo con un noveno puesto en la carrera de Portimao.

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El director de Contenidos y Experiencias de Corporación Hijos de Rivera, José Villanueva, felicitó al campeón. "Celebrar este décimo título mundial de Marc es especialmente emocionante para nosotros porque llega en un año en el que cumplimos 15 temporadas recorriendo juntos esta aventura que es el motociclismo, y coincide con el 120 aniversario de nuestra compañía. Desde que comenzamos a acompañarle en 2011, en Estrella Galicia 0,0 hemos compartido momentos extraordinarios y también etapas que nos han permitido comprobar que lo que nos une va mucho más allá de los resultados deportivos", indicó.

"Marc representa algo que es único para nosotros: el ser fieles a nosotros mismos, a nuestra identidad, y a nuestros valores: el inconformismo, la capacidad de superación, el esfuerzo, la pasión y la ambición por seguir creciendo. Su trayectoria es un reflejo de que el verdadero éxito no consiste únicamente en llegar a lo más alto, sino en mantener intactas las ganas de volver a intentarlo. Para Estrella Galicia 0,0 es un orgullo seguir formando parte de su historia y celebrar con él un nuevo capítulo de esta aventura compartida. Marc ha hecho historia", prosiguió.

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El título de Moto2 de 2012 fue el primer gran capítulo de la historia compartida entre Estrella Galicia y Márquez. Le siguió su aterrizaje en MotoGP y su primera corona en la categoría reina en 2013, en su temporada de debut. Después llegaron los campeonatos de 2014, 2016, 2017, 2018 y 2019, pero también los capítulos más difíciles, marcados por las lesiones, el dolor, la incertidumbre y el trabajo incansable para volver a competir al máximo nivel.

Estrella Galicia 0,0 le acompañó también en una nueva etapa deportiva: primero con Gresini Racing en 2024 y, posteriormente, con Ducati Lenovo Team, escudería con la que Marc volvió a proclamarse campeón del mundo en 2025. Ahora, ambos vuelven a celebrar un título mundial.

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"Volver a ser campeón del mundo de MotoGP y alcanzar mi décimo título mundial es algo muy especial, sobre todo por todo lo que ha habido detrás para conseguirlo. Han sido años de mucho trabajo, momentos complicados, lesiones y recuperaciones, pero nunca he perdido las ganas ni la motivación por volver a luchar por estar delante", explicó Márquez.

"Estrella Galicia 0,0 lleva 15 años a mi lado y ha estado presente tanto en los mejores momentos como en los más difíciles. Para mí, eso es lo que define una relación de verdad: seguir compartiendo el camino independientemente de las circunstancias. Hemos crecido juntos, hemos celebrado muchos éxitos y también hemos aprendido de los momentos duros. Estoy muy agradecido por su confianza y por seguir formando parte de esta historia. Ojalá podamos continuar escribiendo muchos capítulos más juntos", deseó.

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La cervecera gallega conmemora en 2026 su 120 aniversario, efeméride que el piloto trasladó al campeonato mediante una acción especial: el pasado 19 de junio (19.06), fecha icónica para la compañía, durante el Gran Premio de Chequia, Márquez estrenó un diseño especial en su casco inspirado en uno de los elementos más representativos de la identidad de la compañía: los grifos de cerveza Génesis, elaborados en cerámica de Sargadelos.