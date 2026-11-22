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Antalya (Turquía), 22 nov (EFE).- Organizaciones ecologistas calificaron este domingo de "vergonzoso" y como un "insulto" el desenlace de la Cumbre del Clima COP31 en Antalya (Turquía), que ha concluido este domingo sin acuerdos sobre el abandono de los combustibles fósiles ni sobre la financiación para los países vulnerables, aunque defendieron la vigencia del multilateralismo y celebrado el bloqueo al borrador final.

La representante de Greenpeace España en la cumbre, Sara Pizzinato, mostró, en declaraciones a EFE, su "enfado, indignación y frustración" ante un resultado que consideró "muy poco" y que solo sirve para "seguir con el proceso" sin responder a un planeta que se recalienta.

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La responsable de la campaña de energías renovables en Greenpeace España celebró el rechazo al borrador de declaración final -bloqueado por países como las Islas Marshall, Ghana o la Unión Europea (UE)-, al que ha tachado de "totalmente inaceptable" y de ser "un insulto a las personas que viven la primera fila del cambio climático" por omitir los combustibles fósiles y la financiación al sur global para introducir "soluciones mágicas tecnológicas" que permitirían seguir quemando hidrocarburos.

Hace alusión con esto último al CCUS, que es un conjunto de tecnologías diseñadas para atrapar las emisiones de dióxido de carbono directamente desde grandes fuentes industriales (como centrales eléctricas, fábricas de cemento o refinerías) o directamente de la atmósfera antes de que contribuyan al calentamiento global.

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Es presentada por los países exportadores de hidrocarburos como la herramienta clave para frenar el calentamiento global sin detener su producción en la industria, aunque criticada por otros por ser "la puerta trasera" de los empresas de petróleo y gas para seguir extrayendo, se ha convertido en uno de los principales puntos de bloqueo en las negociaciones climáticas.

Por otro lado, el líder global de Clima y Energía de WWF y expresidente de la COP20, Manuel Pulgar-Vidal, lamentó en un comunicado que en un momento de múltiples crisis "los gobiernos fallaron en sus responsabilidades" y volvieron a eludir las decisiones más difíciles, dejando la cumbre "demasiado por hacer" tras concluir con dos días de retraso.

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Desde WWF criticaron el "peligroso énfasis" del texto rechazado en las tecnologías de captura de carbono, que "no sustituyen la reducción de emisiones".

Por su parte, la directora de Climate Action Network (CAN) Europe, Chiara Martinelli, sentenció en un comunicado que esta cita pasará a la historia como "una de las peores COP" jamás vistas por la falta de liderazgo político para acelerar el Acuerdo de París en un mundo que ya supera el umbral de 1,5 grados de calentamiento.

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CAN Europe señaló directamente a la UE, junto a otros países ricos y petroestados, como corresponsable del colapso de las negociaciones al acudir a Antalya con una estrategia basada únicamente en "líneas rojas" y negarse a comprometer nueva financiación climática, lo que a su juicio aisló al bloque comunitario de los países más vulnerables.

"La UE rechazó con razón el vergonzoso texto de decisión presentado por la Presidencia de la COP31, pero su razonamiento no puede detenerse solo en los combustibles fósiles. No puede condenar una mitigación débil mientras ignora su propio papel en el naufragio de las negociaciones sobre financiación, adaptación y transición justa", subrayó Martinelli.

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Tanto Greenpeace como WWF y CAN Europe han reivindicado que el multilateralismo sigue siendo la mejor herramienta para afrontar la crisis climática, aunque han reclamado una reforma profunda del proceso de las Naciones Unidas para dotarlo de mayor transparencia, limitar la influencia de los grupos de presión de los combustibles fósiles y trasladar de inmediato el trabajo pendiente a las reuniones intermedias de Bonn antes de la COP32 en Adís Abeba. EFE

(foto)(vídeo)