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Antalya (Turquía), 22 nov (EFE).- El secretario ejecutivo de ONU Cambio Climático, Simon Stiell, admitió este domingo que las negociaciones de la COP31 han ofrecido resultados "limitados" que se han quedado cortos, pero defendió la validez del sistema basado en el consenso y anunció que impulsará reformas para evolucionar el proceso.

En una comparecencia tras el cierre de la cumbre en Antalya (Turquía), Stiell advirtió de que el mundo "no puede permitirse que esto se repita" en un contexto en el que se acerca el sobrepasamiento del umbral de 1,5 grados de calentamiento y el coste de los combustibles fósiles "impulsa la inflación en todas las economías".

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El responsable de la ONU explicó que en esta cita hay que distinguir "dos historias": por un lado, la vía de la Agenda de Acción, donde se han logrado avances concretos como el compromiso de países que representan la mitad de la economía global para alcanzar una electrificación del 35 % en 2035 o antes.

Por otro lado, en la vía formal de negociación, reconoció que, aunque se aprobaron decisiones clave como la relativa a la transición justa y se sacaron adelante muchos de los 165 puntos de la agenda, no fue posible "cruzar la línea" en las cuestiones más ambiciosas que exige la emergencia climática.

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Preguntado por los periodistas sobre el colapso de las conversaciones y el cuestionamiento al método del consenso de la ONU, Stiell rechazó señalar a este sistema como culpable y ha recordado que fue el mismo mecanismo que permitió alcanzar el Acuerdo de París y rebajar las proyecciones de calentamiento de casi 5 grados a los 2,6 actuales.

"Es el proceso que tenemos y puede funcionar", destacó Stiell, quien no obstante admitió que existe un "debate vivo" sobre cómo debe evolucionar el sistema para responder a la urgencia actual.

En este sentido, anunció que ya ha dado pasos para involucrar a líderes externos del conocimiento que asesoren sobre posibles áreas de reforma, una labor que defenderá "con un esfuerzo considerable" al salir de Antalya junto a las partes y actores no estatales, al recordar siempre que se trata de un proceso dirigido por los países. EFE

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(foto)(vídeo)