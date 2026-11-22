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La selección española masculina de baloncesto se concentra este lunes en Guadalajara para comenzar su preparación para los partidos ante Montenegro y Grecia de la segunda ronda de clasificación para el Campeonato del Mundo de Catar 2027, un segunda 'ventana' en la que los jugadores de la Euroliga liderarán el grupo que dirige el seleccionador Chus Mateo.

Los jugadores del Real Madrid Alberto Abalde y Jaime Pradilla, los del Barça Darío Brizuela y Joel Parra, los del Valencia Basket Álvaro Cárdenas y Mario Saint-Supéry, el ala-pívot de Panathinaikos Juancho Hernangómez y el alero de Anadolu Efes Santi Yusta comandan la lista de 15 elegidos para los encuentros de este mes de noviembre.

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Además, también estarán Willy Hernangómez (Unicaja), Francis Alonso (Río Breogán), Ferran Bassas y Pierre Oriola (Kids&Us Manresa), Jaime Fernández (La Laguna Tenerife), Oriol Pauli (iLERNA Lleida) y Álex Reyes (Asisa Joventut) completan el grupo, con la conocida ausencia de los NBA (Santi Aldama, Aday Mara, Hugo González, Sergio de Larrea y Baba Miller).

Todo en una convocatoria con tres campeones del mundo en 2019 (Willy y Juancho Hernangómez y Pierre Oriola) y seis campeones de Europa en 2022 (los Hernangómez, Darío Brizuela, Jaime Fernández, Joel Parra y Jaime Pradilla) y a la que se incorporarán seis invitados.

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Abalde, Pradilla y Yusta no podrán jugar el primer duelo del jueves 26 de noviembre ante Montenegro, ya que tienen sus partidos de la Euroliga el miércoles 25, y el seleccionador ve demasiado forzado hacerles viajar. Brizuela, Parra, Juancho Hernángomez, Saint-Supéry y, Cárdenas juegan el martes y sí podrán viajar a Podgorica.

Por este motivo, el técnico madrileño ha llamado a Héctor Alderete (La Laguna Tenerife), Carlos Alocén (CB Gran Canaria), Mikel Sanz (Hiopos Lleida), Yankuba Sima (ALBA Berlín), Pablo Tamba (Bàsquet Manresa) y Adrián Torres (Joventut) como los seis invitados para reforzar los entrenamientos.

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La doble campeona del mundo arrancará esta doble jornada el jueves 26 de noviembre visitando en Podgorica (19.00 horas) a Montenegro y tres días después, el domingo 29, recibirá (18.00 horas) en el Pabellón Fontes do Sar de Santiago de Compostela a Grecia, en dos duelos claves para sus aspiraciones de estar en el Mundial de 2027.

España es segunda de su grupo con un balance de 5-3 tras perder ante Portugal y Grecia en los partidos de agosto, a una victoria de Ucrania, a la que tiene ganado el 'basket-average', al igual que Georgia, con la que está empatada y que marca el corte de clasificados. Con 4-4 están sus dos últimos verdugos y la selección montenegrina, a la que debe batir para no aumentar sus urgencias antes de recibir a los griegos. En febrero y marzo, España cerrará con visita a los portugueses y recibiendo a los balcánicos.

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