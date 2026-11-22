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La inteligencia artificial (IA) ha llegado a los programas electorales de PP, PSOE, Vox y Frente Amplio para las elecciones generales del 29 de noviembre, pero con distinta intensidad y prioridades.

El PP y Vox coinciden en impulsar la adopción de la inteligencia artificial por las empresas, con medidas de apoyo o formación para facilitar su uso. Además, los 'populares' y los socialistas comparten la exigencia de supervisión humana en las decisiones que afecten a derechos, mientras que el PSOE y Vox recogen garantías de atención humana o presencial en los servicios públicos.

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Por su parte, el PSOE, Frente Amplio y Podemos coinciden en plantear medidas de protección frente a la violencia digital ejercida mediante IA, aunque con distintas fórmulas, desde la tipificación de los 'deepfakes' sexuales hasta el reconocimiento de los derechos de las víctimas.

Los socialistas y Frente Amplio también contemplan formación del profesorado relacionada con esta tecnología, mientras que el PSOE y Podemos comparten el objetivo de que los creadores puedan autorizar el uso de sus obras en proyectos de inteligencia artificial.

En concreto, el PP menciona el uso de la IA en medidas relacionadas con la defensa o la administración del Estado. Por ejemplo, propone revisar "uno a uno los procedimientos de la Administración del Estado para suprimir los que no hagan falta y automatizar de principio a fin los repetitivos, con inteligencia artificial y con supervisión humana en toda decisión que afecte a derechos".

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Una de las medidas de los 'populares' dedicadas específicamente a la IA tiene que ver con el empleo. "La inteligencia artificial ampliará las oportunidades de trabajar, y cada trabajador tendrá un cheque para formarse en ella", sostiene en documento recogido por Europa Press.

LA IA: DEL LABORATORIO A LA FÁBRICA

Asimismo, apoyará a las empresas que "lleven la IA del laboratorio a la fábrica". "Las pymes tendrán aplicaciones listas para usar, con asesoramiento, formación y ayuda para protegerse frente a ciberataques", indica.

En este sentido, añade que habrá entornos de prueba seguros, sin cargas nacionales añadidas al marco europeo, y respuesta a los trámites en treinta días y que la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial (AESIA) acompañará a las empresas en el cumplimiento de las nuevas reglas, y no se limitará a vigilarlas.

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El PP también promete que los proyectos en inteligencia artificial, semiconductores, biotecnología, baterías o del sector aeroespacial tendrán durante siete años un trato fiscal más favorable.

Por su parte, el PSOE propone en su programa electoral restringir el uso libre de los asistentes conversacionales de inteligencia artificial a los menores de 16 años sin consentimiento parental y obligar a las empresas a detectar conductas de riesgo, como autolesiones, dependencia emocional o contenidos sexuales, y activar alertas. También plantea tipificar como delito específico la creación y difusión de 'deepfakes' sexuales.

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Asimismo, contempla aprobar una Ley para el buen uso y la gobernanza de la inteligencia artificial que garantice la supervisión humana de las decisiones que afecten a la ciudadanía, el etiquetado obligatorio de los contenidos generados o manipulados con IA y la prohibición de los 'deepfakes' sin consentimiento, con sanciones de hasta 35 millones de euros. A ello suma una Ley de Transparencia Algorítmica, con auditorías independientes de los sistemas que afecten a derechos y un Observatorio Público de Discriminación Algorítmica.

UNA ESTRATEGIA PARA EL USO EDUCATIVO DE LA IA

En educación, los socialistas proponen una estrategia para el uso educativo de la IA, con formación permanente del profesorado y una plataforma pública de recursos éticos. También plantean convertir en ley la Carta de Derechos Digitales para garantizar la atención por una persona en cualquier servicio público y que ninguna decisión que afecte a la ciudadanía se tome exclusivamente de forma automatizada, sin revisión humana.

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El programa del PSOE incluye además medidas en otros ámbitos, como un pacto con los agentes sociales para auditar los algoritmos utilizados en la selección, evaluación, promoción o despido de trabajadores; la ampliación del Bono IA para facilitar su adopción; y la garantía de que los creadores autoricen y cobren por el uso de sus obras en el desarrollo de esta tecnología.

Vox propone en su programa electoral impulsar la investigación, el desarrollo y la aplicación de la inteligencia artificial como motor de desarrollo de la economía nacional, que aumente la productividad, contribuya a crear empleos de calidad y a mejorar la vida de los españoles.

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También promete facilitar su implantación en las empresas, especialmente pymes y autónomos, y promover la formación de trabajadores y jóvenes para aprovechar las nuevas oportunidades presentes y futuras, e implantarla en las administraciones para reducir la burocracia y mejorar los servicios públicos, garantizando siempre la atención presencial.

Entre las propuestas de Frente Amplio destaca la de prohibir que los asistentes y 'chatbots' de compañía simulen vínculos sentimentales o utilicen perfiles psicológicos para manipular y retener a los usuarios. También plantea considerar una intromisión ilegítima la difusión no consentida de imágenes o voces hiperrealistas falsas, con excepciones para la sátira y la crítica pública.

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Frente Amplio quiere reformar de forma integral el Código Penal, Derecho Civil y leyes de protección para sancionar y prevenir las nuevas formas de violencia digital machista generadas por TIC e inteligencia artificial.

En materia de educación, plantea estudiar con la comunidad educativa la regulación del uso responsable de la IA y formar al profesorado sobre el ciberacoso generado con esta tecnología.

El programa también contempla obligar a los directivos de empresas de IA a comparecer en el Congreso y el Senado cuando sus sistemas pongan en peligro la seguridad ciudadana, accedan a datos personales administrados por el Estado o manipulen servicios digitales públicos, así como crear un Observatorio Público del Riesgo de la IA.

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Podemos propone crear un registro público de inclusión voluntaria que permita a los creadores decidir si sus obras pueden utilizarse en proyectos de inteligencia artificial, así como facilitar la defensa de sus derechos frente al uso indebido de esta tecnología mediante la gestión colectiva. También plantea incluir la cinematografía en la legislación estatal derivada de la aplicación del reglamento europeo de inteligencia artificial para garantizar la protección de los cineastas.

Finalmente, contempla reconocer la violencia digital machista y LGTBIfóbica ejercida mediante inteligencia artificial, como los 'deepfakes', y equiparar los derechos de sus víctimas con los del resto de víctimas de violencias machistas. Esta propuesta forma parte de su plan de choque contra las violencias digitales.