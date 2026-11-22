Guardar

El Hierro, 22 nov (EFE).- España ha auxiliado a 246 personas de origen subsahariano entre este domingo (179) y el sábado (67) cuando se dirigían en cuatro barcazas a la isla atlántica de El Hierro, que sufre un fuerte repunte de la presión migratoria procedente del continente africano desde hace varias semanas.

Salvamento Marítimo y las fuerzas de seguridad escoltaron hoy a tres embarcaciones hasta el puerto insular de La Restinga.

PUBLICIDAD

La primera transportaba a 74 personas, incluidas cinco mujeres y tres menores de edad. Según fuentes de los servicios de emergencias, habría partido hace siete días de Senegal con migrantes de este país y Guinea Conakry, todos con buen estado de salud.

En la segunda embarcación viajaban 83 personas, 13 mujeres y 12 menores entre ellas. Relataron que llevaban cinco días de navegación también desde Senegal y son de nacionalidad senegalesa y maliense.

Otra de las embarcaciones fue rescatada con 22 inmigrantes a bordo, entre ellas una mujer y tres menores. Es la tercera que llegó a El Hierro este domingo, también procedente de Senegal, de donde había zarpado hace cinco días.

El sábado fueron auxiliados 67 subsaharianos, incluidas cinco mujeres y cuatro menores. Era la primera embarcación de inmigrantes que llegaba a El Hierro desde el lunes pasado.

Había partido del mismo país africano que las rescatadas hoy y llevaba seis días en el mar con personas de nacionalidad senegalesa y guineana. Tres de los ocupantes tuvieron que ser trasladados al hospital.

El lunes anterior habían llegado de manera irregular dos barcazas con 246 personas, después de la crisis migratoria de hace una semana, cuando fueron más de 3.000 las que entraron en El Hierro en dos días.

Las islas españolas de Canarias han recibido a 11.037 inmigrantes irregulares en la primera quincena de noviembre, la gran mayoría en El Hierro, según datos oficiales, que confirman el repunte migratorio de octubre, cuando fueron aproximadamente la mitad de esa cifra.

PUBLICIDAD

La gran mayoría han sido transferidos paulatinamente a otras regiones españolas ante la imposibilidad de la pequeña isla, de apenas 12.000 habitantes, de acoger y atender la oleada migratoria. EFE

(foto)