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Quito, 22 nov (EFE).- El ministro ecuatoriano de Defensa, Gian Carlo Loffredo, anunció este domingo la captura de un sujeto, al que señaló como presunto "asesino en serie", que infundía "terror" en el país andino.

En un video, el funcionario indicó que se capturó a "'alias Sayayín', asesino en serie de Los Lobos", el grupo criminal más grande de Ecuador.

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"Extorsiones, sicariatos y hasta desmembramientos habrían sido la forma de causar terror de este cabecilla del grupo armado organizado Los Lobos", indicó el ministro.

Además, señaló que la madrugada de este sábado gracias a información del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el bloque de seguridad, integrado por policías y militares, lo detuvo mientras intentaba movilizarse de una provincia a otra.

Loffredo detalló que en posesión del sujeto hallaron armas, municiones y explosivos.

Los Lobos es uno de los grupos delincuenciales a los que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, catalogó como "terroristas" desde enero de 2024, cuando declaró al país en "conflicto armado interno" para combatir la inseguridad. EFE