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El tenista español Carlos Alcaraz reconoció la alegría y la sensación "increíble" de conquistar las Finales ATP este domingo ante el alemán Alexander Zverev, "muy contento" de ser "cierta parte de la historia del tenis" y estar "al lado de leyendas".

"Significa mucho este trofeo, es algo increíble para mí, mi equipo, mi familia. Ellos saben lo importante que era este torneo para mí. Todo lo que hemos hecho. Todo el año es para poder clasificarte para este torneo y luego llegas aquí, dos semanas intensas de entrenamiento, partidos contra los mejores del mundo. Era un objetivo claro", dijo en rueda de prensa.

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El murciano repasó su búsqueda de este título, con la final perdida el año pasado. "Derrota tras derrota, no poder conseguir el objetivo, el año pasado me quedé muy cerca. Este año veníamos con muchas ganas, una semana difícil mental y físicamente, decisiones difíciles. Vamos a disfrutarlo", afirmó.

Por otro lado, Alcaraz calificó de "impresionante" unirse a Andre Agassi, Roger Federer y Novak Djokovic como únicos tenistas campeones de los cuatro 'Grand Slams' y la Copa de Maestros. "Es algo impresionante, que mi nombre esté al lado de esas leyendas, es difícil de explicar. Estamos muy contentos de ir poniendo nuestro nombre en ciertos récords, cierta parte de la historia del tenis, me hace mucha ilusión. Compartir esos títulos con esas tres leyendas, que les tengo un respeto inmenso, y queremos más. Poder hacerlo con alegría y el disfrute que me hace jugar al tenis", dijo.

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Además, el de El Palmar explicó la "incertidumbre" de las molestias que sufrió en su segundo partido en Turín. "Hubo pruebas, sí que es verdad que las pruebas vinieron en un momento que ya estaba clasificado. Eso me ha ayudado. Las pruebas salieron bien, pudimos competir. No se había contemplado la retirada pero no sabíamos cómo iba a ir. Había que estar preparado para todo. Esa incertidumbre es lo que ha hecho esta semana un poco más difícil de la cuenta. Tenía mucho equipo y familia que me han dado tranquilidad", comentó. "Pocos torneos quedan, con muchas ganas de intentar completar los torneos que me quedan. La Davis es algo muy importante para mí. Vamos a ir para allá. Voy a hacer lo mismo que después de cada partido para estar lo mejor posible, ir a Bolonia e intentar ayudar al equipo. Tengo muchas ganas", terminó.