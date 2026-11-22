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Al menos dos personas han muerto, una de ellas trabajadora sanitaria, y 26 más han resultado heridas en ataques de individuos armados contra las localidades de Arabebe y de Niono, cerca de la ciudad de Niafounké, en el norte de Malí. El ataque sería obra del Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM).

Los asaltantes llegaron en motocicletas, a pie y en vehículos, algunos fuertemente armados, y acompañados de un equipo que grababa el ataque. Tras ello avanzaron hacia las bases militares y se escucharon disparos y fuertes explosiones.

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En esa misma región el sábado fue atacada una posición defendida por tropas del grupo de mercenarios ruso Afrika Korps, aliados del Ejército maliense. Allí un artefacto explosivo improvisado destruyó un vehículo blindado.

"Estamos consternados. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a las familias del trabajador de la salud y de la otra víctima que perdieron la vida. Es absolutamente inaceptable que un centro médico sea atacado de esta manera", ha planteado un portavoz de la ONG Médicos Sin fronteras, Julien Buha Collette.

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MSF ha subrayado que "las instalaciones médicas no son objetivos". "Deben ser protegidas en todo momento, al igual que los pacientes, el personal sanitario y todos los civiles", ha recalcado.

Además, otros dos trabajadores sanitarios, dos cuidadores y un menor de cinco años resultaron heridos; todos ellos se encontraban en el interior del hospital de Niono.

Niono ha habido importantes daños materiales. "La unidad de cuidados intensivos, que fue especialmente afectada, está ahora completamente fuera de servicio", ha relatado.

En Niono ha habido "intercambios de disparos y explosiones de armamento pesado" que han alcanzado un centro de salud de referencia en el que trabajan equipos de MSF junto con el Ministerio de Salud maliense. "Un miembro del personal médico que trabajaba allí falleció y otros dos resultaron heridos", ha apuntado la ONG.

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"En MSF condenamos enérgicamente estos ataques. Reiteramos, además, la obligación de respetar y proteger las instalaciones médicas, a su personal, a los pacientes y a la población civil", concluye la nota.

Mali se encuentra en la actualidad dirigido por una junta militar instaurada tras los golpes de Estado perpetrados en agosto de 2020 y mayo de 2021. Desde entonces, Bamako ha protagonizado un acercamiento a Rusia y se ha distanciado de sus aliados occidentales tradicionales, entre ellos Francia, antigua potencia colonial.

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