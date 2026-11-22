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Redacción deportes, 22 nov (EFE).- El doblete del belga Charles De Ketealere respondió al triplete de Pio Esposito, reavivó al Atalanta, que logró igualar, de penalti transformado por Frank Kessie, y frustró al Inter que se veía triunfador y que se aleja del líder, el Lazio.

En la ruleta rusa en la que se convirtió el tramo final del encuentro disputado en Bérgamo ninguno ganó pero la sensación amargó al combinado de Christian Chivu y reforzó el ánimo de Massimiliano Allegri, que evitó la derrota alimentó la mejoría mostrada antes del parón.

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El Inter, que se queda a tres puntos del Lazio. Es tercero, por detrás del Roma el conjunto interista que no fue capaz de manejar las ventajas que dispuso y dio vida a su adversario.

Se quedó el conjunto de Christian Chivu a un triunfo de lograr por quinta vez en su historia, sumar diez victorias en sus primeros doce partidos de la Serie A. Se le escapó al final.

Pio Esposito aprovechó el protagonismo continuado propiciado por la ausencia por lesión del argentino Lautaro Martínez, el ariete titular. Pero su triplete no sirvió para lograr el triunfo porque el Atalanta nunca se dio por vencido. No fue capaz de sumar un triunfo a la victoria conseguida antes del parón internacional frente al Monza que le sacó del bache de seis partidos sin ganar pero al menos evitó regresar a la derrota. Está lejos de sus objetivos, más cerca del descenso que de la zona continental donde se ha acostumbrado a instalarse en las últimas temporadas.

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La historia indica que no es un rival conveniente el Inter para el conjunto de Bergamo que no ha sido capaz de ganar ninguno de los últimos duelos directos. Aún así, mantuvo el tipo hasta el final y respondía con confianza a cada gol interista. Hasta que tuvo premio.

Porque el Inter tomó ventaja al cuarto de hora cuando Pio Esposito aprovechó el rechace del meta Marco Carnesecchi a un tiro de Nicolo Barella para abrir el marcados.

Nikola Krstovic tuvo el empate que desperdició porque el meta Josep Martínez salió al paso con acierto igual que Marco Sportiello, que neutralizo un intento posterior de Pio Esposito.

Pudo moverse el marcador antes de la media hora cuando Esposito hizo el segundo. De cabeza, en un saque de esquina botado por Federico Dimarco. Y antes del descanso acortó las distancias el cuadro local, con el gol de Elif Elmas a pase de Nicola Zalewski.

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El partido se abrió. No hubo orden defensivo en ninguna de las partes y los goles llegaron uno detrás de otro. El Inter consiguió el tercero. También de Pio Espósito en un buen desmarque, asistido por Marcus Thuram.

Pero no fue la sentencia porque el conjunto de Chivu no fue capaz de resguardar su ventaja y en un saque de esquina botado por Zalewski, Charles De Kateleare, solo, marcó de cabeza el 2-3.

A continuación, sin tiempo para asimilar la nueva situación, una jugada de Thuram por la derecha, un regate al meta Carnesecchi terminó con una mano de Davide Zappacosta sobre la línea. Un penalti que transformó Pavel Susic. Fue el 2-4.

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Aún así no hubo tranquilidad para el Inter que dio entrada a Lautaro Martínez. El Atalanta agitó el partido en el tramo final. Se vio con opciones. De Ketelaere aprovechó un pase de Rowe para enviar un zapatazo desde dentro del área que superó a Josep Martínez que minutos después, con una gran intervención, evitó el empate que llegó en el último minuto de penalti. Cuando una mano de Alessandro Bastoni propició una ocasión única para los locales.

Frank Kessie no falló desde los once metros y marcó el cuarto de su equipo, el que le dio el empate al Atalanta.

-- Ficha técnica

4 - Atalanta: Marco Carnesecchi; Raoul Bellanova (Lorenzo Bernasconi, m.88), Giorgio Scalvini, Sead Kolasinac, Davide Zappacosta; Elif Elmas (Jonathan Rowe, .69), Franck Kessie, Ederson (Mario Pasalic, m.69); Charles De Ketelaere, Nicola Zalewski y Nikola Krstovic (Gianluca Scamaca, m.88).

4 - Inter: Josep Martínez; Benjamin Pavard, Alessandro Bastoni, Carlos Augusto; Djed Spence, Nicolo Barella (Curtis Jones, m.64), Hakan Calhanoglu (Pavel Sucic, m.33), Henrikh Mkhitaryan (Aleksandar Stankovic, m.78), Federico Dimarco (Manuel Akanji, m.64); Pio Esposito (Lautaro Martínez, m.78) y Marcus Thuram.

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Goles: 0-1, m.16: Pio Esposito; 0-2, m.33: Pio Esposito; 1-2, m.35 Elif Elmas; 1-3, m.53: Pio Esposito; 2-3, m.72: Charles De Keteleare; 2-4, m.75: Pavel Susic, de penalti; 3-4, m.80: Charles De Keteleare; 4-4, m.90: Frank Kessie, de penalti.

Árbitro: Fabio Maresca. Mostró tarjeta amarilla a Giorgio Scalvini y Davide Zappacosta, del Atalanta y Carlos Augusto, del Inter.

Incidencias: encuentro de la duodécima jornada de la Serie A disputado en el estadio New Balance Arena de Bérgamo ante unos 24.000 espectadores.

Santiago Aparicio