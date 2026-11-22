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El Atlético de Madrid se impuso (0-3) al Getafe este domingo en la jornada 13 de LaLiga EA Sports, haciendo fácil una visita a priori complicada al Coliseum, gracias a los goles de Álex Banea, Johnny Cardoso y Alejandro Grimaldo.

Los de Diego Pablo Simeone recuperaron la senda de la victoria, tras caer contra el líder FC Barcelona, después del parón por selecciones. El equipo rojiblanco cumplió con autoridad para mantenerse a cinco puntos de la cabeza y a dos del Real Madrid, ambos aspirantes al título también victoriosos este fin de semana.

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El Getafe, a riesgo de caer en zona de descenso, no supo defender su fortín, donde encajó su primera derrota en Liga, ni plantar cara a un Atlético que movió el balón con criterio y pudo irse al descanso con más de dos goles. A los diez minutos, Baena conectó un zapatazo desde lejos que sorprendió a David Soria.

Entre el internacional español, también Pablo Barrios y Julián Álvarez, negado con el gol pero dando mucho juego, descubrieron las debilidades de un Getafe que, encima, encajó el 0-2 en un error de Soria. El meta local, que tuvo intervenciones de mérito como cada fin de semana, falló en el despeje de puños en un saque de esquina y Cardoso marcó el segundo a la media hora.

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Los de José Bordalás, de más a mucho menos, habían empezado con un cabezazo de Iván Azón, muy clara para marcar a los tres minutos, pero quedaron a merced de los visitantes. Simeone sumó calidad con Kang-in Lee para el segundo tiempo y, con el gran partido de David Hancko como estandarte, el Atleti no dio opción a los locales, salvando Soria ocasiones a pares e incluso sobre la línea de gol.

Sin un ataque con peligro, los intentos por banda de Andrés García fueron lo más ofensivo que logró el Getafe, lamentando encima la posible lesión del lateral. Bordalás digirió el contratiempo y la derrota con cara de póquer en el banquillo, con la enfermería llena y esperando refuerzos. Mientras, los rojiblancos acapararon la posesión y rondaron el tercero con Alexander Sorloth.

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Al final, el atacante noruego forzó un penalti de Djené, que encima le costó la expulsión al central azulón tras el aviso del VAR, y que convirtió Alejandro Grimaldo ya en el descuento. El Atlético volvió enchufado tras el parón, mirando también a un duelo clave en Champions el miércoles contra el Viking, para asaltar un Coliseum que ya no es consuelo para los suyos.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: GETAFE CF, 0 - ATLÉTICO DE MADRID, 3. (0-2, al descanso).

--ALINEACIONES:

GETAFE CF: Soria; Andrés García (Davinchi, min.85), Valou (Satriano, descanso), Djené, Zaid Romero, Mojica; Mangala, Francho (Martín, min.67), Terrats (Kiko, descanso); Enes Ünal y Azón (Mayoral, min.67).

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Llorente, Le Normand, Hancko, Grimaldo; Barrios, Koke, Cardoso (Kang-In Lee, descanso); Giuliano, Baena (Mendoza, min.67) y Julián Álvarez (Sorloth, min.75).

--GOLES:

0 - 1, min.10, Baena.

0 - 2, min.30, Cardoso.

0 - 3, min.92, Grimaldo (penalti).

--ÁRBITRO: Gil Manzano (C. Extremeño). Amonestó a Djené (min.72) y Martín (min.85) por parte del Getafe. Y a Cardoso (min.36) y Le Normand (min.49) en el Atlético. Expulsó a Djené por roja directa (min.91).

--ESTADIO: Coliseum.