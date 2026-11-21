Guardar

Tijuana (México), 20 nov (EFE).- Gilberto Mora convirtió de penalti este viernes el triunfo por 1-0 de Tijuana sobre Atlante que le acerca a los cuartos de final del torneo Apertura mexicano.

El partido de la decimoséptima jornada favoreció al equipo del uruguayo Sebastián Abreu.

PUBLICIDAD

Mora anotó su sexto gol del campeonato y Tijuana subió al sexto puesto con 25 unidades.

Tijuana tiene las condiciones favorables para acceder a cuartos, aunque deberá esperar por los resultados de varios partidos de mañana. Atlante continúa atascado en el antepenúltimo de la clasificación con 14 puntos.

En otro encuentro, el panameño José Luis Rodríguez convirtió un penalti en la última jugada del partido y dio a Juárez un empate 3-3 con Atlas, que puso en riesgo la posibilidad de terminar entre los cuatro primeros del campeonato.

PUBLICIDAD

El colombiano Óscar Estupiñán, Luca Martínez y Rodríguez anotaron para Juárez. Víctor Ríos, Juan José Purata y Elías Montiel lo hicieron por los Rojinegros.

Aunque tiene asegurada su presencia en la parte decisiva del campeonato, Atlas se puso en riesgo de perder el cuarto lugar que ocupa con 28 puntos y cederá, si este sábado Toluca vence a Pachuca o empata. O si el Santos Laguna supera al León.

PUBLICIDAD

Este sábado el venezolano Salomón Rondón, líder de los goleadores, alineará en Pachuca, que recibirá al Toluca con la obligación de derrotarlo para mantener vivas sus posibilidades de acceder a la fase de los ocho mejores. Además, Santos Laguna recibirá al León, Pumas UNAM al Monterrey y Tigres al América.

El domingo el campeón y actual líder Cruz Azul visitará a las Chivas de Guadalajara y el Querétaro recibirá al Necaxa. EFE

(fotos)