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La Oficina Federal de Investigación de Estados Unidos (FBI, por sus siglas en inglés) estaría investigando una presunta violación de su base de datos de información criminal, según ha revelado la cadena CNN citando a fuentes anónimas de la investigación.

Se trataría de la segunda intrusión de 'hackers' en el Centro Nacional de Información sobre Delitos --que sirve de enlace entre las fuerzas del orden a nivel federal, estatal y local-- y es utilizada para compartir información sobre órdenes de arresto y verificaciones de antecedentes.

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Este suceso se produce en un momento delicado para la administración Trump en cuanto a la ciberseguridad se refiere, después de que el país norteamericano haya sufrido una serie de cortes de suministro que han afectado a bancos, la Agencia de Seguridad Nacional y la Administración Federal de Aviación en los últimos meses.

En septiembre, un investigador canadiense especializado en ciberseguridad fue detenido y se enfrenta a cargos judiciales por su presunta vinculación con la filtración de datos perpetrada por el grupo de 'hackers' ShinyHunters, que comprometió información personal confidencial de empleados de un portal de empleo del FBI.

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Según apunta la cadena, el director del FBI, Kash Patel, elogió el pasado jueves ante los medios de comunicación el papel de la agencia en materia de ciberseguridad aun conociendo el desenlace de esta última intrusión.

Patel aprovechó a su vez la comparecencia para destacar una operación concluida hace meses cuyo objetivo era instar a las empresas a actualizar sus sistemas para impedir que los piratas informáticos accedieran a sus datos confidenciales.

En este sentido, el responsable del FBI se refirió a la Operación Escudo de Invierno como si todavía estuviera en curso y alabó la labor de la actual Administración estadounidense por reforzar sistemas clave destinados a proteger las infraestructuras críticas del país.

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