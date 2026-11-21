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Beirut, 21 nov (EFE).- El poeta chileno Rosamel del Valle(1901-1965) ha sido acercado al mundo árabe de la mano de una iniciativa de traducción del Instituto Cervantes, que reunió a doce traductores de diferentes países araboparlantes y que, por primera vez, tuvieron que trabajar a distancia debido a la situación de seguridad regional.

"El gran reto de esta antología ha sido coordinar las doce voces de Rosamel en árabe y hacerlo, por primera vez, en la distancia, ya que la guerra, iniciada el pasado mes de febrero, y las restricciones de viaje impedían desarrollar el programa de talleres en residencia en Jordania", explicó este sábado a EFE la directora del Instituto en Amán, Yolanda Soler Onís.

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"Hicimos de la necesidad virtud invitando a traductores que ya habían participado en otras ediciones de POCENAR o cuadernos de Baalbek, junto a otros, con reconocida trayectoria, residentes en Jordania. El resultado es un crisol de voces y miradas sobre la obra de un autor que se presta a múltiples lecturas", agregó.

La obra de Rosamel del Valle, pseudónimo del escritor Moisés Filadelfio Gutiérrez Gutiérrez, fue traducida por una docena de traductores de Egipto, Jordania, Irak, Siria, Marruecos y el Líbano, dando lugar a una antología bilingüe en árabe y español terminada de imprimir la semana pasada.

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El trabajo, que también se difundirá en línea de forma gratuita, pretende dar a conocer a un autor de cierta manera "secreto para el gran público", pese a ser considerado como una "piedra angular" de la poesía chilena del siglo XX, según un comunicado del Instituto Cervantes en Amán.

Vanguardista, afincado en Nueva York durante cerca de veinte años e inspirado en el modernismo, Del Valle fue definido también por la institución educativa y cultural como una "incipiente referente" de las nuevas generaciones de escritores en lengua española. EFE

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