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David Álvarez

Ciudad de México, 21 nov (EFE).- Tras el éxito internacional de la cinta española 'La Bola Negra', la obra de teatro 'La piedra oscura’ en la que se basa una parte de la película de Javier Calvo y Javier Ambrossi, volverá a los escenarios mexicanos en 2027 para seguir expandiendo el legado de Federico García Lorca y, sobre todo, de los relatos con acento español.

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"Es hermoso como muchas historias que pensamos que solo podrían funcionar en España, en Latinoamérica tienen un impacto increíble. Se empeñan últimamente en separarnos por países, cuando en realidad estamos todos más unidos de lo que pensamos", explica en entrevista con EFE el actor español Sergio Velasco.

En sus más de cinco años en México, Velasco ha interpretado diversos personajes LGTBIQ+, pero reconoce que dar vida a Rafael Rodríguez Rapún, secretario de la compañía teatral La Barraca y pareja de Federico García Lorca, es uno de los mayores hitos de su carrera.

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'La piedra oscura' narra los últimos días de Rodríguez Rapún, un republicano condenado a muerte que permanece ingresado en un hospital militar cerca de Santander, norte de España, donde durante sus últimas horas de vida queda al cuidado de un joven soldado del bando nacional mientras espera su ejecución.

Rodríguez Rapún fue la principal inspiración de Lorca para escribir los 'Sonetos del amor oscuro' (1935) y murió durante la Guerra Civil (1936-1939), meses después del fusilamiento del poeta.

Ahora, su historia podría alcanzar un reconocimiento internacional el próximo 14 de marzo si 'La Bola Negra' consigue alguno de los premios Óscar a los que aspira en la gala del Dolby Theatre de Hollywood.

Además de Velasco, Jesús Zavala, conocido en México por su participación en la serie 'Club de Cuervos' (2015-2019), interpretará al soldado que deberá elegir entre cumplir con su deber o entregarse al amor.

Una historia de amor homosexual que, según el propio actor, hoy es posible contar gracias al auge de nuevas narrativas en la cultura de los últimos años.

"Es un gran momento que hemos vivido durante los últimos cinco años. Si hubiéramos pensado en tener estas carteleras con esta diversidad de historias, de identidades, de preferencias, de tantos colores que se han contado en los últimos años, no lo hubiéramos creído", señala.

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México y el exilio

En el verano de 1936, Lorca planeó viajar a México e intentar huir de la creciente ola de violencia que la Guerra Civil estaba generando en su país. Sin embargo, el poeta andaluz no pudo escapar porque fue detenido y fusilado unos meses más tarde.

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Para Sebastián Sánchez, director de la obra, México siempre ha sido "un país de acogida" de exilios como el español, el argentino o el chileno y pone en valor que Ciudad de México sea "una capital del teatro latinoamericano" que ejerza como termómetro de lo que sucede política y culturalmente en el continente y en países como España.

"Es interesante que se sepa un poco más quién es Lorca en estos momentos históricos, porque están pasando cosas que nos llevan a pensar que puede volver a pasar (su historia). Estas obras siempre son buenas porque rescatan esas visiones de que podemos volver a caer en el mismo error una y otra vez", argumenta.

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En un contexto en el que España tendrá elecciones generales el próximo 29 de noviembre, Velasco pide que la historia y esfuerzo de Lorca sean recordados y que sus compatriotas voten "informados" en estos comicios.

"Todos los derechos que tenemos ahora, ya sea el derecho al voto femenino, que los gais podamos casarnos o la lucha trans, todo este tipo de derechos que hemos conseguido, se pueden perder en un día", lamenta.

'La piedra oscura' volverá a los escenarios el próximo 4 de febrero de 2027 en la sala La Teatrería de Ciudad de México.

Una semana antes, tendrá una primera función en el Conjunto Santander de Guadalajara, como parte de un empeño por descentralizar la oferta cultural del país. EFE

(foto)(video)