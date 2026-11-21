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Berlín/Moscú, 21 nov (EFE).- Un carguero ruso, el Sparta II, quedó anclado este sábado en aguas del golfo de Finlandia después de que fuera atacado por drones, que causaron un incendio a bordo, un ataque que Moscú atribuye a Ucrania, al igual que Helsinki, donde apoyan el derecho a defenderse del país invadido por Rusia.

El barco, de 120 metros de eslora, fue atacado por dos drones cuando se dirigía a Kaliningrado, el enclave ruso en el Báltico, según denunció este sábado el gobernador de la región rusa de Leningrado, Alexandr Drozdenko.

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El gobernador regional ruso dijo que el ataque se produjo "en aguas neutrales del golfo de Finlandia, a tres millas náuticas de la frontera de la Federación rusa".

Pero desde la Guardia Fronteriza finlandesa, su comandante, Ilja Iljin, señaló a la radiotelevisión pública de Finlandia que los drones ucranianos impactaron sobre el barco en aguas rusas.

Tras el ataque, el buque se desplazó "a la deriva desde aguas internacionales hasta aguas territoriales finlandesas, en la parte oriental del golfo de Finlandia", indicó en un comunicado la Guardia Fronteriza del país nórdico, que se mantiene contacto con las autoridades estonias y rusas.

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"La situación no supone ningún peligro para el resto del tráfico marítimo", según las autoridades fronterizas finlandesas.

La Guardia Fronteriza precisó que sobre el Sparta II se ha establecido una zona restringida por motivos de seguridad.

"No se ha detectado ningún daño medioambiental", abundó la autoridad fronteriza finlandesa, que informó de que el barco quedó anclado antes de poder evacuarse la tripulación, extremo al que ya se procedía sobre las 15.30 GMT, según la agencia de Finlandia STT.

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El barco, del que Iljin aseguró había servido en el pasado para el transporte de armas rusas, contaba con una tripulación de 16 personas.

En un primer momento, no trascendió si hubo heridos ni el motivo del ataque, pero según explicó en una rueda de prensa Mikko Simola, comandante de la Guardia Costera de Finlandia, las autoridades finlandesas recibieron información antes de las 7.00 GMT sobre un posible ataque contra el barco ruso, informó STT.

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La embarcación pertenece a la empresa rusa Oboronlogistika, una firma dependiente del Ministerio de Defensa ruso, según la agencia de noticias finlandesa.

El primer ministro finlandés, Petteri Orpo, indicó en su cuenta de X que "las autoridades finlandesas están manejando la situación", marcada por un incendio en el barco cuyo "humo se extiende hacia nuestras áreas cercanas".

Orpo también señaló que "Ucrania tiene derecho a defenderse contra el agresor", al aludir al ataque contra el Sparta II.

El primer ministro finlandés también señaló, en alusión a la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, que ese conflicto "se está extendiendo a nuestras zonas vecinas".

Desde las Fuerzas Armadas del país nórdico, Aki-Mauri Huhtinen, responsable de comunicación, indicó que tras el incidente, "no hay amenazas militares inminentes contra Finlandia", según STT.

"Los acontecimientos de hoy forman parte de un desarrollo más amplio en el panorama de la seguridad", afirmó Huhtinen.

Previamente, las Fuerzas Armadas finlandesas, que habían suspendido temporalmente el tráfico aéreo y marítimo en el Golfo de Finlandia por precaución, informaron del ataque a los aliados del país nórdico.

Además, se produjo una presunta violación del espacio aéreo de Finlandia a cargo de un helicóptero ruso, un incidente vinculado al ataque contra el barco, informó el ministro de Defensa finlandés, Antti Häkkänen.

"Se sospecha que un helicóptero ruso ha violado hoy el espacio aéreo de Finlandia. La presunta violación del espacio aéreo podría estar relacionada con las operaciones de rescate o seguimiento del buque de carga dañado en el golfo de Finlandia", señaló Häkkänen en su cuenta de X. EFE

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(foto)