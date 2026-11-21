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Asunción, 21 nov (EFE).- La caída de Ueno bank por problemas de solvencia financiera dejó "en jaque" a numerosas micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) de Paraguay ya sea porque sus recursos operacionales quedaron congelados en la entidad o por una disminución en las ventas, aseguró este sábado un gremio del sector.

"Realmente, fue un impacto como que cayó una bomba atómica, porque nos dejó devastados", dijo a EFE la vicepresidenta de la Federación Paraguaya de Mipymes, Guillermina Imlach, que aglutina a unos 20 gremios del país de sectores como el comercio, industria, gastronomía, entre otros.

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El 3 de noviembre pasado, el Banco Central del Paraguay (BCP) comunicó el comienzo de un proceso de resolución contra Ueno, una institución que declaró tener 2,94 millones de clientes, lo que abrió una crisis que llevó a la destitución en un juicio político del entonces presidente Santiago Peña, quien permanece en prisión preventiva acusado de vínculos con la entidad.

Paraguay tiene aproximadamente 460.000 mipymes, de las cuales cerca del 90 % son microempresas, que comprende a los emprendimientos con hasta 10 trabajadores.

Imlach aseguró que las microempresas fueron las más afectadas, ya que Ueno logró bancarizar a este sector gracias a "facilidades" y trámites más rápidos.

Las cuentas en Ueno de esos emprendedores, que servían para realizar operaciones cotidianas, como pagar salarios y mercaderías, así como depositar el dinero proveniente de sus ventas, quedaron congeladas, si bien el BCP ya ha devuelto adelantos a los depositantes con menos ahorros.

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"Nos dejo en jaque, porque obviamente no podemos movernos, estamos todos parados, estamos esperando que ellos nos devuelvan el dinero, nosotros no queremos que nos den ningún subsidio, queremos nuestra plata para trabajar", refirió.

La dirigente gremial sostuvo que el cierre de Ueno provocó un "bajón" en las ventas, especialmente entre las microempresas, debido a que las pequeñas y medianas empresas que tenían ahorros depositados en el banco y compraban sus productos aún no han recuperado sus fondos.

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Como ejemplo, Imlach mencionó una encuesta realizada entre 94 mipymes, de las cuales el 48 % perdió más del 60 % de sus ventas en las últimas dos semanas.

La estatal Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) anunció el viernes que pondrá a disposición hasta 50.000 millones de guaraníes (unos 7,8 millones de dólares) para apoyar a mipymes afectadas que requieran recursos para sostener sus operaciones.

El BCP ha completado el pago a más de 1,8 millones de ahorradores que tenían en el banco hasta 40 salarios mínimos -unos 121.760.000 guaraníes (unos 19.600 dólares)- mediante el desembolso de aproximadamente 644 millones de dólares del el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), que cubre hasta los 75 salarios (unos 36.616 dólares) por persona.

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Los clientes que tenían depósitos superiores deben esperar a que el BCP concluya la valoración de los activos y pasivos de Ueno, para determinar qué depósitos y activos podrán ser transferidos a otros bancos. EFE