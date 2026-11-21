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El vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo, ha pedido a la ciudadanía que sopese a cuál de los "dos modelos de país" votar en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

"Es importantísimo que todo el mundo sea consciente de la importancia de ir a votar, nos estamos jugando mucho", ha dicho en declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en un acto de campaña en Maó (Menorca).

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El también ministro de Economía ha contrapuesto los "dos modelos de país" que ofrecen los bloques políticos y ha pedido a la ciudadanía que, a la hora de decidir, piense cual de ellos querría que gestionara los retos del presente y del futuro.

"Que pensemos para esta decisión en lo que queremos para la gente que más nos importa y para nosotros en los aspectos que son más importantes para nuestra vida", ha subrayado. "Es importantísimo que pensemos, que aterricemos las opciones que nos dan los distintos partidos y que pensemos cuál es el modelo que más se acerca a lo que queremos de verdad", ha insistido.

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Del "modelo" de los socialistas, Cuerpo ha destacado "el refuerzo del estado del bienestar, la situación del mercado de trabajo, la evolución de los salarios y las oportunidades".

((Habrá ampliación))