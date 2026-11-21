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La Habana, 21 nov (EFE).- El Gobierno de Cuba entregó unas 131.000 hectáreas (ha) de tierra a cooperativas y empresas privadas como parte de las 176 reformas que buscan liberalizar la economía y a fin de incrementar la producción nacional de alimentos en medio de la profunda crisis en la isla, informaron este sábado medios estatales.

Unas 5.333 solicitudes de tierra han sido registradas en el país caribeño, lo que equivalen a 137.500 hectáreas, de las cuales ya fueron otorgadas el 75 %, tras la publicación en septiembre de la ley que rige la propiedad, posesión, uso y flexibiliza la entrega a personas naturales, jurídicas, extranjeras y mipymes, aseveró Raúl Placencia, director de Tierra del Ministerio de Agricultura.

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Puntualizó que entre los solicitantes hay personas que "ya poseían tierra para trabajar y ahora amplían sus áreas", pues la norma no establece límite de cantidad ni de tiempo, sino que se coordina en contrato entre la empresa y el solicitante, refirió un artículo publicado en el diario oficialista Granma.

El directivo detalló que Villa Clara (centro-este) es la provincia con más solicitudes en este proceso, seguida por Santiago de Cuba y Camagüey (este).

Sin embargo, señaló la necesidad de que "haya más personas que lleguen al campo y produzcan para que el pueblo pueda tener el beneficio".

Cuba publicó en septiembre la Ley de Tierra Agropecuaria y Forestal que aprobó la entrega de tierras en usufructo a las micro, pequeñas y medianas empresas estatales, privadas o mixtas, con independencia de su objeto social, para la producción de alimentos, bienes y servicios agropecuarios o forestales.

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El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, reconoció la pasada semana que la población en la isla espera que hayan "menos apagones y más alimentos", temas que dijo "son los primeros en los que hay que buscar que haya transformación y se empiecen a ver los impactos" de las 176 reformas.

Tras el colapso de su agricultura desde hace décadas, Cuba importaba el 80 % de los alimentos que consume, una labor complicada en los últimos años ante la falta de divisas del Estado y agravada este 2026 por el cerco petrolero de EE.UU. a la isla y las sanciones a quienes hagan negocios con el Ejecutivo de La Habana.

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Díaz-Canel reiteró la necesidad de incrementar la producción nacional de alimentos en un contexto marcado por una severa crisis energética y económica que se traduce en carestía de productos y servicios básicos como medicamentos, transporte y agua potable, así como una inflación galopante y dolarización de la economía. EFE