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La coalición para Yemen liderada por Arabia Saudí ha confirmado este sábado que ha interceptado y destruido tres misiles balísticos lanzados por la milicia rebelde hutí dirigidos contra su capital, Riad, en un nuevo repunte de los enfrentamientos.

Este último ataque, denunciado por el portavoz de la coalición, Turki al Maliki, se produce tras varios intentos de los rebeldes hutíes de golpear la capital saudí, Riad, en los últimos días, durante los cuales las defensas aéreas de la alianza han interceptado varios drones y misiles.

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Arabia Saudí ha proseguido sus ataques en las últimas horas contra el territorio yemení controlado por los rebeldes, a pesar de las amenazas de los hutíes de posibles represalias. Los últimos ataques de la coalición han dejado al menos 41 civiles muertos en las últimas 24 horas, según han denunciado las autoridades de la milicia.

Los hutíes, que el 3 de septiembre lanzaron una ofensiva a gran escala en el oeste del país, han logrado avances en los alrededores de Taiz durante los últimos días y han ejecutado numerosos ataques con misiles y drones contra Arabia Saudí, en respuesta al apoyo de la coalición internacional encabezada por Riad a las operaciones militares de las autoridades yemeníes reconocidas internacionalmente.

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Las tropas de las autoridades yemeníes reconocidas por la comunidad internacional anunciaron el pasado 4 de octubre una ofensiva a gran escala para recuperar los territorios recientemente capturados por los hutíes y avanzar incluso hacia la capital, Saná, en manos de los rebeldes desde 2014.