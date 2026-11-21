Guardar

Túnez, 21 nov (EFE).- El Gobierno de Unidad Nacional (GUN) de Libia, que administra el oeste del país, suscribió un acuerdo de cooperación "ampliado" con la compañía aeronáutica estadounidense Boeing -la segunda más grande del mundo- para fortalecer el sector de la aviación en el país magrebí, informó este sábado el asesor de Estados Unidos para África, Massad Boulos.

Boulos destacó que la firma "marca un gran paso adelante" para generar un sector aeronáutico "moderno y bien conectado" en Libia, que "ayudará a fortalecer las instituciones nacionales e impulsará el crecimiento económico" con contratos comerciales a corto plazo.

PUBLICIDAD

El pasado 12 de noviembre, como paso previo a la firma del acuerdo, funcionarios del GUN se reunieron con representantes de Boeing Global Services para analizar el diseño de rutas domésticas, el tráfico de pasajeros, los requisitos de la flota y el apoyo para la fase de la entrada en servicio.

En encuentros anteriores, las partes abordaron la formación técnica y la creación de un centro local de mantenimiento, reparación y revisión aeronáutica en Libia, donde se prevé capacitar a ingenieros nacionales para reducir la dependencia de instalaciones en el extranjero.

PUBLICIDAD

La firma del acuerdo se produce en un contexto favorable para las partes, después de que la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) decidiera levantar las restricciones internacionales sobre el espacio aéreo libio, que se encontraban vigentes desde 2015, cuando se emitieron "medidas de precaución" a causa de la guerra y el conflicto interno.

Tras el levantamiento de las restricciones el pasado octubre, el GUN adelantó que la decisión contribuirá a incrementar el tráfico aéreo, a estimular el transporte y a aumentar la recaudación nacional, lo que -consideró- supondrá un espaldarazo a las actividades económicas, turísticas y de inversión. EFE

PUBLICIDAD