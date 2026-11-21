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El portavoz del Partido Demócrata en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Hakeem Jeffries, ha asegurado que en cuanto tome posesión el nuevo Congreso de mayoría demócrata, en enero, pondrán en marcha una serie de medidas "agresivas" para poner fin a la guerra con Irán.

"A principios de la primera semana del nuevo Congreos o así deberíamos impulsar medidas agresivas para poner fin a la imprudente y costosa guerra por capricho de Irán", ha afirmado Jeffries en una entrevista con 'The New York Times'.

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El portavoz demócrata considera que "probablemente no hay nada más inmediato" para dar "alivio al pueblo estadounidense" que "terminar este conflicto que no tendría que haber empezado jamás".

Sin embargo, desde la Adminsitración, empezando por el propio presidente Donald Trump, han planteado la posibilidad de colaborar con la nueva mayoría demócrata en el Congreso a través del jefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller. "He dejado claro que Stephen Miller es un racista puro y duro. ¿Por qué debería tratar con él en este momento?", ha respondido Jeffries.

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Ha recordado así que Miller "es el arquitecto de la violenta máquina de deportación en masa de Donald Trump" y "hay crueldad en ello". "Hay caos. De hecho hay muertes asociadas con eso. Lo hemos visto", ha argumentado.

En cuanto a la situación en Israel y Palestina, Jeffries ha abogado por "buscar un camino hacia una paz justa y duradera entre Israel y el pueblo palestino". Para ello considera necesario "un Israel seguro viviendo en paz y prosperidad como estado judío y democrático junto a un estado palestino que de dignidad y autodeterminación al pueblo palestino".

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En los primeros cien días del nuevo Congreso, Jeffries ha prometido así impulsar la Ley de Protección y Prevención de la Violencia de los Colonos. "Es justo decir que el compromiso de Estados Unidos con la solución de los dos estados ha dejado mucho que desear desde hace décadas", ha planteado, por lo que ha apelado a un "cambio radical". "La muerte, destrucción y devastación que han sufrido los civiles palestinos en Gaza es inaceptable, insostenible y antiamericana", ha afirmado.

Por eso ha pedido "aumentar la ayuda humanitaria, incluida la sanitaria y el apoyo en vivienda, garantizando que haya agua y aire limpios".

Por último, ha insistido en la necesidad de un juicio político contra el secretario de Defensa, Pete Hegseth, "si Donald Trump no lo destituye". "Pete Hegseth ha abusado de su poder, ha perjudicado la seguridad nacional de Estados Unidos. Evidentemente se tiene que ir", ha remachado.

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