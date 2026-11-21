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La película 'Después de Elena' (Chile, Colombia, Italia), de Shawn Garry, se ha alzado con el Colón de Oro a la Mejor Película de la quincuagésima segunda edición del Festival de Huelva de Cine Iberoamericano, tras el fallo del jurado --formado por la directora y guionista Remedios Malvárez, la guionista, productora y directora portuguesa Ana Luísa Oliveira y el periodista Moisés Rodríguez-- y que por tercera vez se ha dado a conocer en la gala de clausura.

Sobre la película ganadora, el jurado ha decidido que se lleve el premio por "por su capacidad para retratar el duelo con sutileza, madurez y encontrar el humor en los lugares más absurdos". También ha destacado su manera de mostrar "un espejo de familia donde los silencios pesan tanto como las palabras" y de recordar que "las verdaderas herencias son los afectos y heridas que se deben recomponer juntos".

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Asimismo, el jurado ha otorgado el Colón de Plata Premio Especial del Jurado a la película mexicana 'Soy Mario' (México), de Sharon Kleinberg. El jurado ha destacado este filme por "por visibilizar vivencias de los hombres trans y mostrar la paternidad y gestación masculina desde la empatía, rompiendo tabúes y estigmas y abriendo un diálogo de nuevos modelos de familia en una sociedad diversa".

El Colón de Plata a la Mejor Dirección ha sido para Lucía Puenzo por 'Pepita, la pistolera' (Argentina). En cuanto a interpretación, el Colón de Plata a la Mejor Interpretación masculina ha recaído en el actor Alfredo Castro por 'Después de Elena'. Por otro lado, la mejor actriz ha sido Duda Santos por 'Funk' (Brasil), mientras que el premio a la interpretación de reparto ha sido para Rubén Ochandiano de 'La vida es' (México).

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Por otra parte, los espectadores del Festival de Huelva han decidido que el Colón de Plata del Premio del Público de la Sección Oficial ha sido para 'El mundo de Gugu' (Brasil), de Allan Deberton.

Además, el Colón de Plata a la Mejor Dirección Andaluza, elegido por el público, es para 'Plus Ultra', dirigida por Elías Pérez. Por otro lado, el Colón de Plata de la sección Acento a la Mejor Dirección Española, elegido también por los espectadores, ha sido para Javier Calvo y Javier Ambrossi por 'La bola negra'.

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GALA DE CLAUSURA

El Festival de Huelva de Cine Iberoamericano ha clausurado este sábado su edición número 52 que ha arrancado con las primeras palabras del presentador de la misma, el periodista Adolfo Zarandieta, que ha sumado a "las gracias y los abrazos" de la gala de inauguración, el que la ciudad se haya convertido en "el lugar de encuentro para personas y películas llegadas desde diferentes puntos de Iberoamérica".

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Además, ha agradecido al público que ha asistido a las proyecciones que han conseguido sesiones llenas, en muchos casos con entradas agotadas, además, ha recordado que el festival ha contado con dos estrenos europeos y un estreno internacional.

Por otro lado, la voz de la cantaora Regina con el acompañamiento musical de la Banda Sinfónica de Huelva han puesto la nota musical a la noche del cierre del festival.

A continuación, se ha proyectado un vídeo resumen de la edición, donde se ha ofrecido una pequeña muestra de lo que han sido estos días de proyecciones y multitud de actividades paralelas que ha contado con un centenar de títulos, la mitad de ellos con mujeres en la dirección, y la entrega de los premios Ciudad de Huelva a Paulina García y el Premio Luz a Amaia Salamanca y Patrick Criado.

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Asimismo, la gala ha contado con un unánime respaldo institucional, con la asistencia de representantes de los organismos que conforman el Patronato de la Fundación: la presidenta de la Fundación Cultural Festival de Cine Iberoamericano de Huelva y alcaldesa de la ciudad, Pilar Miranda; el director del certamen, Manuel H. Martín; el vicepresidente de la Diputación, José Manuel Zamora; o la delegada territorial de Cultura de la Junta de Andalucía en Huelva, Pastora Giménez, entre otras autoridades.

PREMIOS PARALELOS

Junto al palmarés oficial, la 52 edición del Festival de Huelva de Cine Iberoamericano ha contado también con el reconocimiento de distintas asociaciones, entidades y centros educativos.

La Asociación de la Prensa de Huelva ha concedido el Premio Manuel Barba al Mejor Guion a la película 'Después de Elena'. Mientras que a película 'A margem do río' ha recibido dos reconocimientos en el marco de los premios paralelos de esta edición: el Premio Radio Exterior de España a la película que mejor refleja la realidad iberoamericana y el Premio Queer Camilo 2026, otorgado por FOC Cultura con Orgullo.

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Por su parte, la Escuela de Arte y Superior de Diseño León Ortega ha reconocido el trabajo visual de dos de las obras participantes en el certamen. El premio a la mejor fotografía en cortometrajes ha recaído en 'Beauty', por la labor de José del Corral, mientras que el galardón a la mejor fotografía en largometraje ha sido para 'Funk', de Aly Muritiba.

El Premio Corazón Roto, otorgado por la Asociación Cardíaca Nuevo Camino para el Corazón Onubense (ANNCO), ha distinguido a 'Las flores de Julia', una historia que aborda los vínculos familiares, la memoria y las heridas emocionales. Asimismo, la asociación Periodistas Iberoamericanos de Cine (PIC) ha concedido su Premio de la Prensa Iberoamericana a 'El mundo de Gugu', de Allan Deberton.

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La Casa de Iberoamérica de Huelva, integrada en la Federación de Asociaciones Iberoamericanas de España, ha otorgado su premio paralelo a 'Quatro Meninas', de Karen Suzane, una producción de Brasil y Países Bajos.

Por su parte, el jurado IES Pablo Neruda ha reconocido tres obras de la programación. En la categoría de cortometraje nacional, el premio ha sido para 'Montecarlo 67', de Rubén Guido, mientras que el galardón al cortometraje internacional ha recaído en 'Para los contrincantes', de Federico Luis. En largometrajes, el centro educativo ha distinguido a 'Pepita, la pistolera'.

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