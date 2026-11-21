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Javier Albisu

Bruselas, 21 nov (EFE).- La comisaria europea de Medioambiente, Jessika Roswall, quiere que la Unión Europea (UE) encuentre en sus propios residuos parte de las materias primas que hoy busca fuera de sus fronteras, una apuesta por la autonomía industrial que acompaña la nueva prohibición de exportar desechos plásticos a países ajenos a la OCDE.

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"Tenemos que crear valor a partir de los residuos", señaló Roswall en una entrevista con varios medios en Bruselas, entre ellos EFE, en la que defendió que Europa gestione sus desechos y fomente una industria del reciclaje que recupere materias primas.

La UE prohibirá desde este sábado exportar residuos plásticos a países ajenos a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), una restricción que se mantendrá al menos hasta mayo de 2029 y que busca evitar daños medioambientales o sanitarios en terceros Estados con normativas más laxas, además de impulsar la economía circular dentro de la Unión.

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Los Veintisiete generan unos 40 millones de toneladas de residuos plásticos anuales, de los que en 2025 se exportaron aproximadamente 1,4 millones, el 3,5 % del total, según cifras facilitadas por la Comisión Europea.

Cerca de la mitad se dirigió a países de la OCDE y el resto, principalmente, a Malasia (276.000 toneladas), Indonesia (215.000) y Vietnam (137.000), afectados por la prohibición.

El nuevo veto no afecta a Turquía, que es miembro de la OCDE y recibió unas 510.000 toneladas en 2025, más de un tercio de las exportaciones comunitarias.

"Necesitamos más transparencia", reconoció la democristiana sueca sobre la gestión de esos residuos en Turquía, país con el que Bruselas mantiene conversaciones.

La prohibición coincide con una crisis de la industria europea del reciclaje de plásticos, afectada por los costes de producción, la competencia del plástico virgen y las importaciones de material reciclado más barato.

La patronal Plastics Recyclers Europe estima que los cierres de instalaciones eliminaron unas 460.000 toneladas de capacidad anual de reciclaje en Europa en 2025, con pérdidas acumuladas de unas 900.000 toneladas entre 2023 y 2025.

Preguntada por el riesgo de que esos cierres y las restricciones a las exportaciones aumenten la incineración, Roswall aseguró que Europa todavía dispone de capacidad suficiente de tratamiento, pero reconoció las dificultades económicas del sector.

"Tenemos que crear demanda", afirmó la comisaria, que citó las normas sobre contenido reciclado en envases y vehículos y defendió armonizar criterios para ampliar el mercado de materiales reciclados y dar previsibilidad a las inversiones.

Roswall destacó también el potencial del reciclaje químico y la necesidad de ganar escala para reducir costes, aunque admitió que transformar el modelo de producción y consumo "no ocurrirá de la noche a la mañana".

Europa "no ha ganado la lotería geológica", recordó Roswall, quien defendió la circularidad para reducir la dependencia de materias primas críticas y recuperar materiales de los 700 millones de dispositivos electrónicos almacenados en los hogares europeos.

Roswall también abordó la contaminación por sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas (PFAS), conocidas como "químicos eternos" por su persistencia. Utilizadas en productos industriales y de consumo, pueden contaminar el agua y los alimentos, acumularse en el organismo y perjudicar la salud, según la Agencia Europea de Medio Ambiente.

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La comisaria explicó que ella misma se ha sometido a análisis para detectar su presencia en el organismo y defendió restringirlas en productos de consumo, con excepciones industriales cuando no existan alternativas y controles estrictos para evitar fugas.

También advirtió del elevado coste de descontaminar las zonas afectadas.

"Hay muchos 'puntos calientes'. Tenemos que poner dinero (...) para limpiarlo. Es algo que tenemos que hacer con el sector privado", dijo sobre unas labores de saneamiento de aguas y suelos cuyo coste podría rondar los 1,5 billones de euros hasta 2050 en el Espacio Económico Europeo, según un estudio encargado por la Comisión.

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Sobre las directivas de Aves y Hábitats, cuya revisión prevé el Ejecutivo para 2027, reconoció cargas administrativas que deben abordarse, aunque evitó anticipar modificaciones.

"Somos plenamente conscientes de lo sensible que es este asunto", afirmó Roswall. Más de 1,2 millones de ciudadanos han firmado para reclamar que se mantenga la protección de la naturaleza.

Por último, la comisaria mostró confianza en los preparativos para aplicar desde el 30 de diciembre la normativa contra la deforestación, tras dos aplazamientos, y destacó la cooperación técnica con países como Brasil, aunque no descartó tajantemente una tercera prórroga.

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