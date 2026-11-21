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Tokio, 21 nov (EFE).- Más de mil personas quedaron incomunicadas este sábado en una localidad del norte de Japón por las fuertes nevadas que se registran en la zona, recoge la agencia japonesa de noticias Kyodo.

Entre las personas atrapadas hay 900 residentes y unos 500 visitantes alojados en hoteles de la zona de Urabandai, un popular destino turístico de la prefectura de Fukushima, detalló Kyodo, que cita a las autoridades locales.

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El lugar quedó incomunicado después de que varios árboles cayeran sobre algunas carreteras, aunque de momento no se han registrado heridos. También se han visto afectadas líneas eléctricas, y unos 700 hogares se encuentran sin acceso a la corriente.

Las fuertes nevadas están dificultando los trabajos de recuperación, explicó la agencia japonesa.

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, pidió en un mensaje en su cuenta de la red social X que la gente preste mucha atención a la previsión meteorológica y evite desplazamientos por carretera en caso de fuertes nevadas.

"Consulten los pronósticos meteorológicos y la información sobre el estado de las carreteras, y, si se prevén fuertes nevadas, prioricen la seguridad al tomar decisiones, incluidas la modificación de los planes y las rutas o la cancelación de los desplazamientos", escribió la mandataria.

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Según la cadena pública de televisión japonesa NHK se prevé que las condiciones meteorológicas continúen siendo inestables en la zona hasta el domingo, debido al efecto de un patrón de presión invernal. EFE