Guardar

DESTACADOS

EUROPA PROTESTAS

PUBLICIDAD

Redacción Internacional - Organizaciones estudiantiles y sindicatos de varios países europeos como Italia, Francia, Alemania, Grecia, Reino Unido, Suiza, España y Portugal han convocado protestas y huelgas a partir de este viernes contra el encarecimiento de la vivienda y el alto coste de la vida, entre otras cuestiones

(Texto) (Foto) (Vídeo)

VENEZUELA DIÁLOGO

Caracas- Concluye el cuarto ciclo de diálogo entre el chavismo y la oposición a la espera de que se concreten cambios en leyes sobre derechos políticos y nuevas excarcelaciones.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

UE REINO UNIDO

Bruselas - Cumbre entre la UE y el Reino Unido que reúne en Bruselas al presidente del Consejo Europeo, António Costa, y a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, con el primer ministro británico, Andy Burnham, para abordar asuntos de defensa y seguridad, energía, normas agroalimentarias, clima, migración, cooperación policial y judicial, además de cuestiones globales y regionales.

PUBLICIDAD

(Texto) (Foto) (Vídeo)

BIRMANIA ROHINYÁS

Cox's Bazar (Bangladés) - El presidente de la Asamblea General de la ONU, el bangladesí Khalilur Rahman, visita el campo de refugiados rohinyás en Cox's Bazar, un día después de que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de la Haya declarara a Birmania responsable del genocidio contra esta minoría.

PUBLICIDAD

(Texto) (Foto) (Vídeo)

- La histórica sentencia de CIJ, que el jueves declaró a Birmania responsable del genocidio rohinyá, podría tener implicaciones para la demanda contra Israel por la ofensiva militar en Gaza, al reforzar la idea de que un conflicto armado o la lucha contra grupos considerados terroristas no excluyen una posible intención genocida.

PUBLICIDAD

COP31 CLIMA

Antalya (Turquía) - La COP31 concluye oficialmente este viernes, pero el estancamiento de las negociaciones por las tensiones entre países ricos y los que están en vías de desarrollo apunta a que una eventual decisión final se adentrará en el fin de semana.

PUBLICIDAD

(Texto) (Foto) (Vídeo)

- ¿Es inoperante el actual modelo de las Cumbres Climáticas (COP), que exige el consenso de cerca de 200 países? Esa es una de las cuestiones que más circulan en las discusiones entre ministros, legisladores y representantes de la sociedad civil en los pasillos de Antalya, sede de la actual COP31.

PUBLICIDAD

ADEMÁS

YEMEN CONFLICTO | Saná - Arabia Saudí intensifica su apoyo al Gobierno internacionalmente reconocido del Yemen para hacer frente a la ofensiva de los hutíes y, en paralelo, continúa con su campaña aérea contra posiciones de los insurgentes ante el incesante lanzamiento de misiles y drones contra territorio saudí. (Texto)

PUBLICIDAD

EEUU ESPAÑA | Nueva York - La Hispanic Society de Nueva York inaugura una exposición dedicada a la mantilla española, en la que explora su historia como "un símbolo de feminidad y estatus social hasta un vehículo de expresión política y reinvención artística". (Texto) (Foto) (Vídeo)

LATINOAMÉRICA GOBIERNO | Punta Cana (R.Dominicana) - El Diálogo para América Latina y el Caribe, organizado por la Cumbre Mundial de Gobiernos y la República Dominicana, aborda temas como geoeconomía e inversión estratégica, turismo y la economía de las experiencias y la cooperación internacional y la integración regional, entre otras cuestiones. (Texto) (Foto) (Vídeo)

PUBLICIDAD

- Asisten los presidentes Luis Abinader, de República Dominicana, y José Raúl Mulino, de Panamá.

MÉXICO REVOLUCIÓN | Ciudad de México - México conmemora el 116 aniversario de su Revolución con un desfile militar encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, en medio de tensiones con Estados Unidos por la seguridad fronteriza y las presiones de Washington para combatir a los carteles del narcotráfico. (Texto) (Foto) (Vídeo)

NUESTROS TEMAS

EGIPTO LIBERTAD DE PRENSA (Entrevista) | Madrid - Lina Attalah, directora y cofundadora del medio independiente egipcio Mada Masr, clausurado temporalmente por orden judicial, denuncia en una entrevista a Efe la fragilidad de la prensa independiente en su país y considera que el redoblado acoso del régimen egipcio contra los últimos resquicios de libertad de prensa se debe a que las autoridades no quieren que se informe sobre el "momento complicado" que atraviesa el país. Por Jorge Fuentelsaz (Texto) (Foto) (Vídeo)

JAPÓN LITERATURA | Tokio - Hace más de 50 años, Sachiko Kashiwaba publicó una novela sobre una niña en un mundo fantástico que sirvió de inspiración para la oscarizada película 'El viaje de Chihiro' (2001). Ahora, su traducción al castellano llega a librerías y su autora asegura a EFE que espera seguir escribiendo obras "que sean queridas durante mucho tiempo". (Texto) (Foto) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

América

13:00h GMT.- Punta Cana.- LATINOAMÉRICA GOBIERNO.- El Diálogo para América Latina y el Caribe, organizado por la Cumbre Mundial de Gobiernos y la República Dominicana, debate sobre geoeconomía e inversión estratégica; turismo, cultura y economía de las experiencias; cooperación internacional e integración regional entre otros. (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:00h GMT.- Bogotá.- COLOMBIA ECONOMÍA.- La OCDE publica su Encuesta Económica sobre Colombia, que ahonda en la resiliencia del país ante shocks externos y su reciente rendimiento económico a la vez que identifica posibles reformas para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. Está previsto que en la presentación participen en secretario general de la OCDE, Mathias Cormann, el vicepresidente colombiano, José Manuel Restrepo, y el ministro de Hacienda del país sudamericano, Miguel Gómez. Auditorio Casas de Santa Bárbara (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:00h GMT.- Nueva York.- EEUU NARCOTRÁFICO.- El narcotraficante mexicano Rafael Caro Quintero comparece ante un juez federal de Nueva York en una nueva audiencia de su proceso por narcotráfico, que tiene previsto comenzar el 8 de marzo de 2027 en un tribunal de Brooklyn.

16:00h GMT.- Lima.- PERÚ EEUU.- Perú y Estados Unidos firman un convenio cooperación en materia de gestión del riesgo de desastres, en el marco del actual episodio del fenómeno climático de El Niño, calificado como de intensidad extraordinaria, que puede dejar grandes inundaciones especialmente en la costa norte del país andino. Ministerio de Relaciones Exteriores (Texto) (Foto) (Vídeo) (Directo)

17:00h GMT.- Nueva York.- EEUU ESPAÑA.- La Hispanic Society de Nueva York estrena una exposición dedicada a la mantilla española, en la que explora su historia como "un símbolo de feminidad y estatus social hasta un vehículo de expresión política y reinvención artística".

19:00h GMT.- Lima.- PERÚ VIOLENCIA MACHISTA.- Organizaciones feministas de Perú encabezan una marcha para exigir justicia, protección y una vida libre de violencias, con motivo del día internacional de eliminación de la violencia contra las mujeres, que se conmemora cada 25 de noviembre. Parque Luis Alberto Sánchez (Texto) (Foto) (Vídeo)

23:00h GMT.- Buenos Aires.- ARGENTINA MOTOR.- El fabricante de automóviles eléctricos Tesla anuncia el inicio de sus operaciones en Argentina. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Nueva York - WALL STREET COYUNTURA - Wall Street cierra la semana con fuertes pérdidas, con el Dow Jones cediendo más de un 5 % y el tecnológico Nasdaq más de un 4 %, en una semana marcada por el histórico debut bursátil de Anthropic y las ventas en el sector tecnológico, que han castigado especialmente a compañías como Nvidia. (Texto)

Quito.- ECUADOR MODA.- La tercera edición de la Semana de la Moda de Quito comienza con desfiles de varios diseñadores, entre ellos la colombina Cintia Mosquera y la dominicana Jacqueline Then. FORTALEZA D.I.S. Centro de Convenciones, Ferias y Eventos, Av. de los Granados y Las Hiedras (Texto) (Foto) (Vídeo) (Directo)

Tegucigalpa.- HONDURAS ECONOMÍA.- La vicepresidenta del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, Susana Cordeiro Guerra, explica a EFE en una entrevista los desafíos y oportunidades de desarrollo de Honduras para generar empleo y atraer inversiones. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Quito.- ECUADOR TRABAJO.- El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) de Ecuador publica los resultados de la Cuenta Satélite del Trabajo no Remunerado de los Hogares (CSTNRH).

El Alto (Bolivia).- BOLIVIA ANIMALES.- La estatal Universidad Pública de El Alto (UPEA) organiza en esa ciudad vecina de La Paz la segunda edición del Gran Festival del Cuy, con concursos de disfraces, desfiles e información sobre el potencial productivo de la crianza de estos roedores andinos. Universidad Pública de El Alto (UPEA, av. Juan Pablo II. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Montevideo - MERCOSUR SALUD - Los ministros de Salud del Mercosur y de los países asociados presentan en conferencia de prensa las principales conclusiones de un encuentro que llevaron a cabo en Montevideo. (Texto)

Europa

07:00h GMT.- Wiesbaden.- ALEMANIA EXPORTACIONES.- La Oficina Federal de Estadística (Destatis) publica los resultados de comercio exterior de Alemania de septiembre de 2026. Gustav-Stersemann-Rig 11, 65189.

07:00h GMT.- Londres.- R.UNIDO DEUDA.- La Oficina nacional de estadísticas (ONS, en inglés) divulga los datos de la deuda acumulada del Reino Unido. (Texto)

08:00h GMT.- Berlín.- ALEMANIA FINANZAS.- El ministro alemán de Finanzas, Lars Klingbeil, participa en la inauguración de una conferencia sobre estrategia de educación financiera.

08:00h GMT.- Antalya.- COP31 CLIMA.- ¿Es inoperante el actual modelo de las Cumbres Climáticas (COP), que exige el consenso de cerca de 200 países? Esa es una de las cuestiones que más circulan en las discusiones entre ministros, legisladores y representantes de la sociedad civil en los pasillos de Antalya, sede de la actual COP31

08:30h GMT.- Fráncfort.- UE BCE.- La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, da un discurso en el Congreso Bancario Europeo 2026 en Fráncfort.

08:30h GMT.- Roma.- ITALIA HUELGA.- Italia está llamada a una jornada de huelga general convocada por la CGIL, el principal sindicato del país, en protesta por el alto coste de la vida y para exigir mejores salarios o mayor inversión en sanidad, educación y servicios públicos frente al aumento del gasto militar (Texto) (Foto) (Vídeo)

09:00h GMT.- Bruselas.- UE CULTURA.- Consejo de Ministros de Cultura y Deportes de la UE. (Texto)

09:00h GMT.- Berlín.- ALEMANIA CATAR.- El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, recibe en visita de Estado al emir del Estado de Catar, el jeque Tamim bin Hamad bin Khalifa al Thani. (Foto)

09:20h GMT.- Berlín.- UCRANIA GUERRA.- La Cámara de Comercio e Industria Germano-Ucraniana y el Comité Oriental de la Economía Alemania (IA) organizan el noveno Foro Económico Ucraniano-Germano en Berlín bajo el lema "Sectores claves, un futuro compartido". Participan el canciller alemán, Friedrich Merz, la ministra de Economía, Katherina Reiche, y el primer ministro ucraniano, Serguí Koretskí, así como el ministro ucraniano de Economía, Oleksandr Kravchenko. (Texto) (Foto) (Vídeo)

París - FRANCIA SUBASTA - La casa de subastas Aguttes expone en París un retrato pintado del cantante Michael Jackson (1958-2009), el único para el que posó el artista, que se venderá el próximo jueves y que está valorado entre 300.000 y 500.000 euros. (Text) (Foto) (Vídeo)

Antalya.- COP31 CLIMA.- La COP31 termina oficialmente este viernes, pero el estancamiento de las negociaciones por las tensiones entre países ricos y los que están en vías de desarrollo apunta a que una eventual decisión final se adentrará en el fin de semana.

Oslo.- ESCANDINAVIA ÁFRICA.- Reunión de ministros de Asuntos Exteriores Nórdico-Africana (NAFM) en Oslo.

Bruselas.- UCRANIA GUERRA.- El recién creado Comité Conjunto de Cooperación (JCC) del Comité de las Regiones (CoR) y Ucrania celebra su reunión inaugural, en la que representantes locales y regionales comunitarios y ucranianos debatirán los avances de ese país hacia la adhesión a la UE.

Bruselas.- UE REINO UNIDO.- Cumbre entre la UE y el Reino que reúne en Bruselas al presidente del Consejo Europeo, António Costa, y a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, con el primer ministro británico, Andy Burnham, para abordar asuntos de defensa y seguridad, energía, normas agroalimentarias, clima, migración, cooperación policial y judicial, además de cuestiones globales y regionales. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Berlín.- ALEMANIA POLONIA.- El ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, se encuentra de viaje en Cracovia y Varsovia.

Lisboa.- PORTUGAL PARTIDOS.- El partido de ultraderecha Chega celebra su séptima convención nacional hasta el día 22, con el objetivo de su líder, André Ventura, de llevar al Gobierno de Portugal a la principal fuerza de la oposición parlamentaria. Entroncamento (Portugal)

Glasgow.- ORWELL 1984.- Una biblioteca formada por 1.984 ejemplares de ‘1984’, de George Orwell, procedentes de distintos países y escritos en 35 idiomas distintos, incluidos el español y el catalán, cierra este viernes su paso por la Universidad de Glasgow como una instalación artística que reúne distintas miradas sobre esta visionaria novela. (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:30h GMT.- Madrid.- ISRAEL PALESTINA.- Foro "Europa por Palestina", con la participación entre otros de Francesca Albanese, relatora especial de las Naciones Unidas para los territorios palestinos, y Mandla Mandela, nieto de Nelson Mandela. (Texto) (Foto) (Vídeo)

17:00h GMT.- Madrid.- UE FUTURO.- Foro sobre el futuro de la UE, organizado por la asociación apartidista de jóvenes europeístas Equipo Europa. (Texto)

Oriente Medio

Bagdad.- ÁRABES ECONOMÍA.- La Comisión Económica y Social de las Naciones Unidas para Asia Occidental (Cespao) y el Ministerio de Planificación de Irak organizan cuarta Cumbre Árabe para las Pequeñas y Medianas Empresas (PYME) en el recinto Ferial Internacional de Bagdad, del 18 al 20 de noviembre de 2026, para apoyar a las PYME y el emprendimiento en la región árabe.

Dubái.- FORO FUTURO DUBÁI.- La Fundación del Futuro de Dubái (DFF, por sus siglas en inglés) celebra la Semana del Futuro de Dubái bajo el lema de "Para el futuro de la humanidad", donde reúne científicos, emprendedores, políticos e inversores.

África

07:00h GMT.- Pretoria.- SUDÁFRICA CRIMINALIDAD.- El ministro de Policía en funciones de Sudáfrica, Firoz Cachalia, presenta las estadísticas trimestrales de delincuencia, correspondientes a los delitos ocurridos durante el segundo trimestre del año fiscal 2026/2027 (julio de 2026 – septiembre de 2026). (Texto)

Asia

Tokio.- JAPÓN CHILE.- El presidente de Chile, José Antonio Kast, se reúne en Tokio con la primera ministra, Sanae Takaichi, para abordar temas de defensa y gestión de crisis, en el tramo final de su gira por Asia. (Texto) (Vídeo)

Goa.- INDIA ESPAÑA.- Inicia en Goa el 57° Festival Internacional de Cine de la India, con España designada como el país de honor de esta edición.

Tokio.- JAPÓN INFLACIÓN.- La Oficina de Estadística del Ministerio del Interior y Comunicaciones de Japón publica los datos de la inflación del pasado octubre, un dato clave para las expectativas de una nueva subida de tipos del Banco de Japón (BoJ) en su reunión de diciembre. (Texto)

Fukuoka.- JAPÓN EEUU.- El Tribunal del Distrito de Fukuoka dicta sentencia contra dos marines estadounidenses que se declararon culpables de una serie de robos en Japón que asciende a unos 11 millones de yenes (unos 74.000 dólares) en efectivo, además de provocar daños materiales.

Nueva Delhi.- INDIA OCS.- Nueva Delhi acoge durante dos días el Foro de Diálogo de Civilizaciones de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) con los 10 países miembros, incluido Pakistán.

01:15h GMT.- Pekín.- CHINA TIPOS.- El Banco Popular de China (BPC, banco central) actualiza sus tipos de interés de referencia, denominados LPR. (Texto)

05:10h GMT.- Tokio.- JAPÓN PERÚ.- La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, se reúne este viernes en Tokio con la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, para conmemorar el décimo aniversario de la asociación estratégica bilateral y profundizar en la cooperación en diversos ámbitos, un día después de llegar al país de sus antepasados tras participar en la cumbre de la APEC en China. (Texto) (Vídeo)Redacción EFE Internacional

(34)913 46 71 00

Puede escribir a mesacentral@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245