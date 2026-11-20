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Miami, 19 nov (EFE).- El Consejo de las Américas (COA) reconoció este jueves en Miami a los directivos de la aerolínea chilena LATAM, la plataforma colombiana Rappi, Banco do Brasil y la compañía de energía renovable Atlas Renewable Energy, con sede en Miami, durante la 31.ª edición de los premios de negocios BRAVO.

La asociación estadounidense, fundada por el empresario David Rockefeller, concedió el premio al 'CEO del año' a Roberto Alvo, consejero delegado de LATAM Airlines, por su "extraordinario liderazgo" en la transformación de la compañía "durante uno de los períodos más desafiantes en la historia de la industria de la aviación".

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"Este reconocimiento refleja el compromiso y la capacidad de resistencia de las más de 44.000 personas que integran LATAM Airlines Group en toda la región", afirmó Alvo, quien recordó que asumió el cargo en marzo de 2020, cuando la industria atravesaba uno de sus momentos más difíciles.

"Juntos superamos una profunda reestructuración financiera y sentamos las bases de una compañía más sólida y resiliente", agregó.

Por su parte, Banco do Brasil recibió el premio 'Legado', en reconocimiento a su trayectoria como la institución financiera más antigua de Brasil y una de las mayores de América Latina, así como a sus contribuciones al desarrollo económico, social y sostenible del país.

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El galardón fue recogido por Francisco Lassalvia, vicepresidente ejecutivo y responsable de la banca mayorista de la entidad.

Los fundadores de Rappi, Felipe Villamarín y Sebastián Mejía, fueron distinguidos con el premio 'Faro de innovación' por su contribución al desarrollo del modelo de "superapp" en América Latina, que ha transformado la forma en que millones de personas acceden a bienes y servicios y ha abierto nuevas oportunidades de crecimiento para los negocios.

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"Desde que fundamos la compañía, una de nuestras misiones más importantes ha sido ayudar a las personas de América Latina a creer y sentir realmente que es posible construir empresas tecnológicas de primer nivel en la región", afirmó Villamarín.

El premio al 'CEO innovador del año' recayó en Carlos Barrera, fundador y consejero delegado de Atlas Renewable Energy, por su "capacidad para transformar la empresa que fundó en 2017 en el mayor productor independiente de energía renovable de América Latina".

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"En Atlas, la innovación comienza con un equipo dispuesto a cuestionar la forma en que se hacen las cosas. Esa cultura ha permitido construir la infraestructura de energía limpia que abastece a muchas de las principales empresas de América Latina", afirmó Barrera.

La entrega de los galardones tuvo lugar en una gala que reunió a ejecutivos de compañías multinacionales latinoamericanas, representantes gubernamentales, emprendedores e inversores internacionales.

"América Latina no es simplemente un mercado para la innovación global, sino también una fuente de ella", afirmó María Lourdes Teran, vicepresidenta de AS/COA Miami y presidenta de los premios BRAVO.

"Los homenajeados de esta noche representan capítulos muy diferentes de esa transformación, desde una institución financiera fundada hace más de dos siglos hasta empresas que están redefiniendo la forma en que generamos energía, participamos en la economía digital y nos conectamos a través de las fronteras", agregó.

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El encuentro también abordó el potencial de América Latina para atraer inversiones en centros de datos e infraestructura en la nube, la expansión de compañías de la región en Estados Unidos y las oportunidades de negocio que pueden aprovechar los países latinoamericanos en el desarrollo de nuevas tecnologías, especialmente la inteligencia artificial (IA).

El COA promueve el libre comercio y los mercados abiertos y trabaja para fortalecer los vínculos entre los sectores público y privado en el continente americano. EFE

(foto)