Guardar

La Paz, 19 nov (EFE).- Bolivia recibió a una delegación de la Guardia Nacional de Misisipi, de Estados Unidos, para reactivar un programa de cooperación en seguridad y defensa que contempla áreas como salud, seguridad ciudadana y gestión de desastres naturales.

"La Guardia Nacional de Misisipi está entusiasmada por visitar Bolivia, retomar el contacto y revitalizar el Programa de Asociación Estatal (SPP, en inglés) con Bolivia", expresó el ayudante general de esa entidad, Bobby Ginn, citado en un comunicado de prensa de la Embajada de EE.UU. en Bolivia.

PUBLICIDAD

Ginn mencionó que "existen grandes oportunidades" para que las unidades del Ejército y la Fuerza Aérea "trabajen en objetivos relacionados con la seguridad y defensa" mediante una cooperación "en los ámbitos gubernamental, militar, económico, cultural y social".

El SPP consiste en una vinculación entre la Guardia Nacional de un estado de EE.UU. y las Fuerzas Armadas de un país socio, "promoviendo relaciones duraderas de beneficio mutuo", algo que se realiza desde hace 30 años mediante asociaciones con más de 100 naciones, señala el comunicado.

PUBLICIDAD

Dicho programa también fomenta la cooperación "en todos los niveles de gobierno" a través de las capacidades técnicas y operativas entre EE.UU. y sus aliados.

Por su parte, el ministro boliviano de Defensa, Ernesto Justiniano, apuntó que las Fuerzas Armadas de Bolivia "mantienen una relación de hermanamiento" desde 1999 y que hoy se retoma el "contacto directo" con la visita de Ginn.

Justiniano precisó que en el encuentro se dialogó sobre la capacitación de fuerzas especiales, el intercambio de instructores, tecnología, vigilancia, mantenimiento aeronáutico y cooperación para enfrentar incendios e inundaciones, entre otros temas.

"Queremos construir una agenda de cooperación para 2027, con actividades concretas y beneficios para nuestras Fuerzas Armadas y para Bolivia", expresó Justiniano en sus redes sociales.

La Embajada estadounidense señaló que la asociación entre la Guardia Nacional de Misisipi y las Fuerzas Armadas de Bolivia tuvo "resultados concretos", como cuando, entre 2005 y 2007, se tomaron exámenes oftalmológicos gratuitos y se donaron anteojos a "cientos" de bolivianos en El Alto, ciudad vecina de La Paz, y Tarija.

PUBLICIDAD

También mencionó un "intercambio técnico" realizado en 2022 sobre la respuesta a desastres naturales, que fortaleció las capacidades operativas de ambos países.

Desde que Rodrigo Paz asumió la Presidencia de Bolivia en noviembre de 2025, su Gobierno ha restablecido la relación con EE.UU. para reactivar la cooperación bilateral en diversas áreas.

El acercamiento se reflejó también en la nominación de embajadores que ambos gobiernos anunciaron esta semana, con miras a restablecer las relaciones a ese nivel, interrumpidas en 2008.

La Casa Blanca nominó a Kara Frederick, exdirectora de un centro de pensamiento conservador del país, como nueva embajadora en Bolivia y el Gobierno de Paz propuso al presidente de la mayor patronal, Giovanni Ortuño, para su representación en EE.UU. EFE

PUBLICIDAD