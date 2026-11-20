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Roma, 20 nov (EFE).- Un descuento en los libros electrónicos escolares ('ebook') en Italia propuesto por el partido de la primera ministra Giorgia Meloni ha irritado a sus socios de coalición, Forza Italia, vinculados a la familia Berlusconi, dueña de un imperio editorial.

La propuesta ha sido presentada como una enmienda a un decreto en materia educativa por las senadoras del partido ultraderechista Hermanos de Italia, Carmela Bucalo y Anna Maria Fallucchi.

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En concreto, impone a los editores la venta de versiones digitales de los libros de textos escolares y universitarios al 50 % respecto a la versión de papel.

La enmienda ha causado un enorme malestar en los socios de coalición de Meloni, la liberal Forza Italia (FI) de Antonio Tajani, una formación fundada en 1994 por Silvio Berlusconi y que sigue muy vinculada a esa familia, dueña del grupo librero Mondadori.

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Tanto es así que en su primer examen en el Senado, la bancada de FI ha votado en contra del texto, aunque al final ha conseguido ser aprobado -con 84 votos favorables y 76 contrarios- solo gracias al apoyo externo del partido centrista y opositor 'Azione'.

No obstante, la 'berlusconiana' FI no da la batalla por perdida y este viernes ha presentado una enmienda para suprimir el descuento en los 'ebook' en la Cámara de los Diputados, por donde tendrá que pasar en los próximos días para ser votado definitivamente.

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La portavoz de FI, Stefania Craxi, ha denunciado que la enmienda "no ha sido consensuada" entre los socios de coalición derechista, aunque negando cualquier "ruptura" con Meloni, pero también ha negado cualquier injerencia de la familia Berlusconi.

"No, no ha habido ninguna interferencia ni ningún interés particular. Sacamos adelante con absoluta libertad las iniciativas en las que creemos", ha defendido en una entrevista publicada por el diario 'Il Corriere della Sera'.

En concreto, Craxi y FI rechazan que se fomenten los "libros de texto digitales imprimibles" al considerarlo "un perjuicio" para todo el sector editorial, autores, tipógrafos o libreros, y porque a su parecer aumenta el riesgo de piratería.

La oposición de centro-izquierda cree que esta última desavenencia en el seno de la coalición revela el "epílogo" de la legislatura, que entra ya en su último año antes de las elecciones de 2027.

"Lo ocurrido certifica el fin de la mayoría gubernamental. Con el voto en contra, claramente argumentado por Stefania Craxi, la coalición deja de existir. Estamos ante el desenlace de la legislatura y del ciclo político de Meloni", ha opinado el portavoz del Partido Demócrata (PD), Francesco Boccia.

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Sin embargo, desde esta formación, la principal de la oposición, apuntan más bien contra el decreto en materia educativa porque, según advierten, recorta recursos a las escuelas del país.

Como contexto, la asociación de consumidores Codacons ha calculado que el mercado de libros escolares genera en Italia 800 millones de euros anuales y que el gasto por familia a cada inicio de curso se ha disparado en un 13 % en la última década. EFE

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